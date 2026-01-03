Dschungelcamp 2026: Hubert Fella leidet an unheilbarer Krankheit

Hubert Fella steht vor seinem großen TV-Comeback. Der Mann von Matthias Mangiapane will die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp aufmischen. Was die wenigsten jedoch wissen: Der Reality-Star leidet an Diabetes.

Der gelernte Hotelfachmann und Unternehmer gehört zum Cast von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Von seinem Mann Matthias Mangiapane (42) kann sich Hubert Fella (57) die besten Dschungel-Tipps holen, denn er belegte im Jahr 2018 den fünften Platz. Die beiden sind seit über 20 Jahren ein Paar. Im Jahr 2018 gaben sie sich das Ja-Wort. VOX zeigte dazu die sechsteilige Doku „Hubert & Matthias – Die Hochzeit“.

Hubert Fella leidet an Diabetes

Dass Hubert Fella zuckerkrank ist, wissen viele jedoch nicht. Seit über 30 Jahren lässt er sich in der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim behandeln, wie die „Fränkischen Nachrichten“ berichten. Trotz der chronischen Krankheit ist Hubert Fella für seine lebensfrohe Art bekannt und lässt sich nicht unterkriegen. Bei Instagram teilt er immer wieder seine Erfahrungen – damit will er anderen zeigen, dass es wichtig ist, auf Diabetes zu achten, um ein erfülltes Leben zu führen.

TV-Anfänge: An diesen Formaten nahm Hubert Fella teil

Die TV-Karriere von Hubert Fella begann im Jahr 2011. In der VOX-Sendung „Ab ins Beet!“ feierte er sein TV-Debüt, seit 2016 ist er fester Bestandteil des Formats „Hot oder Schrott – Die Allestester“. Danach folgten die ersten Reality-Formate: Im Jahr 2017 gingen Hubert Fella und Matthias Mangiapane ins „Sommerhaus der Stars“. Hubert Fella war 2020 in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Danach zog er sich vorerst aus dem TV-Geschäft zurück. Denn der Rummel um seine Person ist ihm zu viel geworden. Mit dem Dschungelcamp feiert er sein TV-Comeback und schafft es damit endgültig in den Trash-Olymp.

Der Reality-Star brachte einige Singles heraus

Zahlreiche TV-Stars haben einige Singles herausgebracht – auch Hubert Fella versuchte sich in der Musikbranche. Mit „Summ Summ Summ – Ich will dich“ erschien im Jahr 2012 seine Debütsingle. Es folgen weitere Veröffentlichungen wie „Wir tanzen unterm Regenbogen“ (2012), „Insel der Liebe“ (2021) und „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ (2022).

Bislang ist Hubert Fella vor allem als der Ehemann von Matthias Mangiapane bekannt – das könnte sich nun mit der Teilnahme im Dschungelcamp ändern. Denn er will zeigen, dass in ihm viel steckt und er mehr kann, als nur am Lagerfeuer zu sitzen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.