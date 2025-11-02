Connect with us

    TV

    Dschungelcamp-Hammer: Dieser Schlagerstar soll 2026 dabei sein

    gepostet am

    Dschungelcamp 2025
    RTL / Pascal Bünning

    Das Kandidaten-Raten um die kommende Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht weiter. Ein Schlagerstar soll angeblich um die Dschungelkrone kämpfen.

    Im Januar schickt RTL die Promis wieder nach Down Under: Dann startet die neue Dschungelcamp-Staffel. In den vergangenen Wochen brodelte bereits die Gerüchteküche, welche Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein sollen. Nun könnte auch ein Schlagerstar die neue Staffel ordentlich aufmischen.

    Zieht Vincent Gross ins Dschungelcamp?

    Sänger Vincent Gross soll angeblich für die neue Staffel gehandelt werden, wie die Bild-Zeitung berichtet. Er würde damit in die Fußstapfen einer engen Freundin treten: Anna-Carina Woitschack. Mit ihr gewann er im Jahr 2023 die RTL-Show „Die Verräter“. Dass er sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im TV wohlfühlen kann, hat er mit seiner Teilnahme an der Sendung eindrucksvoll bewiesen.

    "Promis unter Palmen" 2026
    "Promis unter Palmen" 2026: Diese Kandidaten sind dabei

    Offiziell bestätigt ist seine Teilnahme am Dschungelcamp jedoch nicht. Der Sender schweigt zu den Spekulationen: „Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart“, lässt ein Sendersprecher verlauten.

    Anna-Carina Woitschack kennt das Dschungelcamp schon

    Anna-Carina Woitschack belegte in der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den siebten Platz. Besonders mit den Dschungelprüfungen hatte sie zu kämpfen: „Ich bin total froh, dass es vorbei ist. Das war einfach nicht meine Welt.“ Nun soll mit Vincent Gross der nächste Schlagerstar den Dschungel erobern.

    Mit Hits wie „Du Du Du“ und „Über uns die Sonne“ schaffte Vincent Gross den Durchbruch und nahm im Jahr 2026 am Schweizer ESC-Vorentscheid teil. Er tourte mit Beatrice Egli und trat in der Giovanni-Zarrella-Show auf. Mit dem Duett „Drinking Wine Feeling Fine“ mit Olaf dem Flipper landete er einen Sommerhit.

