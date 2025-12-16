Connect with us

    TV

    Dschungelcamp 2026: Der Starttermin ist bekannt!

    "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
    RTL / Pascal Bünning

    Es ist das TV-Highlight zu Beginn des Jahres: Auch 2026 zeigt RTL eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. RTL hat jetzt den Starttermin verraten. 

    Schweißband auf, Trainingsjacke an und Bauch rein, denn das ultimative Reality-Workout steht bevor! Während sich andere im Januar im Fitnessstudio quälen, startet bei RTL das wahre Ausdauerprogramm: der 17-tägige Dschungel-Marathon.

    Das ist der Starttermin für das Dschungelcamp

    Nun ist auch der Starttermin bekannt: Die neue Staffel startet am 23. Januar 2026. Die Show wird dann täglich zur besten Sendezeit gezeigt und nicht wie in den Jahren zuvor erst um 22.15 Uhr. Mit der Programmierung um 20.15 hat RTL in der vergangenen Staffel gute Erfahrungen gemacht – das Zuschauerinteresse war auch um diese Sendezeit riesig.

    Dschungelcamp 2025
    Dschungelcamp 2026: RTL will GZSZ-Star!

    Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei. Wer die zwölf Stars der 19. Staffel sind, bleibt vorerst noch geheim.

    Doppel-Showdown am 8. Februar bei RTL

    Ausdauer, Nervenstärke und der unbedingte Wille zu gewinnen – was im Dschungelcamp zählt, zählt auch im American Football: Am Sonntag, 8. Februar, erwartet die Zuschauer wieder ein echter Doppel-Showdown bei RTL! Nach dem großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ präsentiert der Kölner Sender ab 23:15 Uhr den NFL Super Bowl LX live aus dem Levi’s Stadium in Santa Clara. Zuvor eröffnet bereits um 19:00 Uhr die Free-TV-Premiere der RTL+ Doku „THE GAME – Die NFL erobert Deutschland“ über die bewegende Geschichte der National Football League den Super-Final-Sonntag. Der exklusive RTL+ Release der Doku ist für Januar vorgesehen.

