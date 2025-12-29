Dschungelcamp 2026: Der nächste Kandidat wurde enthüllt!

Ab dem 23. Januar läuft bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nach Mirja du Mont wurde der nächste Kandidat enthüllt.

12 Promis ziehen im Januar in den australischen Busch und kämpfen um die Dschungelkrone. Mirja du Mont wurde als erste Kandidatin bestätigt. Nun hat RTL den nächsten Namen offiziell bekanntgegeben.

Umut Tekin gehört zum Cast der kommenden Dschungelcamp-Staffel. Bekanntheit erlangte er durch die Realityshows „Die Bachelorette” und „Bachelor in Paradise”. Mit seiner Ex-Freundin nahm er 2024 im „Sommerhaus der Stars“ teil. Mittlerweile sind Emma Fernlund und er definitiv kein Paar mehr. Auch bei „Love Island VIP“ hat Umut Tekin nichts anbrennen lassen.

Umut Tekin will sich von einer anderen Seite zeigen

Der Reality-Star kann es selbst kaum glauben, ins Dschungelcamp zu gehen. „Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein“, sagt er im Interview mit RTL. Der Reality-Star will ganz unverkrampft an die Sache herangehen und sich von einer ganz anderen Seite zeigen.

Ein größeres Problem: Umut Tekin hat eine Spinnenphobie. „Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland. Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen“, meint er.

Der Reality-Star stellt zudem klar, dass es bei ihm diesmal keine Flirts geben wird. Denn Umut Tekin hat jemanden kennengelernt: „Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt…“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich.