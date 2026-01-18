Dschungelcamp 2026: Bruder von Gil Ofarim bricht sein Schweigen

Gil Ofarim zieht ins Dschungelcamp – und sorgt schon vor dem Start für heftige Diskussionen. Wird sich der Musiker zum Antisemitismus-Skandal in der RTL-Show äußern? Sein Bruder bricht sein Schweigen.

Das Dschungelcamp-Ensemble sorgt für geteilte Meinungen. Besonders die Teilnahme von Gil Ofarim sorgt nach dem Antisemitismus-Skandal für Kritik – sowohl bei den Zuschauern, als auch bei den Kandidaten.

Hintergrund: 2021 erhob Gil Ofarim Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. Der Mann habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Vor Gericht gestand der Musiker schließlich: Es handelte sich dabei um eine Lüge – diese Geschichte hat der 43-Jährige frei erfunden.

Einige Mitcamper haben sich von Gil Ofarim im Vorfeld bereits distanziert. „Wenn er mich im Dschungel darauf ansprechen würde, würde ich sagen: ‚Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen’“, sagt Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) in der „Bild“-Zeitung. „Ich denke mir meinen Teil, aber dieses Thema ist einfach sehr heikel und braucht eine ganz andere Plattform“, so auch Hardy Krüger jr. (57).

Hardy Krüger jr. hat jedoch angekündigt, Gil Ofarim mit dem Thema im Dschungelcamp konfrontieren zu wollen. Doch wird sich der Musiker dazu überhaupt äußern? Sein Bruder hat sich in der Warm-Up-Show zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu Wort gemeldet und meint, dass er möglicherweise dazu gar nichts sagen wird.

„Wenn er mehr darüber sagen würde, würde es mich wundern“

„Es gab schon mehrere Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Ich weiß es selbst nicht. Wenn er mehr darüber sagen würde, würde es mich wundern, weil er eben diese Möglichkeiten schon hatte“, sagt Tal Ofarim im Gespräch mit Moderatorin Angela Finger-Erben (45).

Auf die Frage, wie Gil Ofarim darauf reagieren würde, wenn ihn andere Mitcamper auf das Thema ansprechen würden, antwortet sein Bruder: „Ich würde die Erwartungen nicht so hoch stecken. Es hat ja Gründe, weshalb er dazu nicht mehr gesagt hat.“

Tal Ofarim fügt noch hinzu: „Die Kritik ist teilweise nachvollziehbar, weil man natürlich nicht alles miterleben konnte und nur das mitbekommen hat, was in den Medien steht. Mein Bruder ist halt eben auch ein Mensch und den kennen halt alle nicht.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.