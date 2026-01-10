Dschungelcamp 2026: Ariel verrät ihren Beziehungsstatus

Für Ariel geht es am 23. Januar ins Dschungelcamp. Der Reality-Star ist die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel. Kurz vor Showstart hat die 22-Jährige ihren Beziehungsstatus verraten.

Große Bekanntheit erlangte Ariel (22) durch die Datingshow „Love Fool“. In dem Format lernte sie ihren heutigen Ex‑Partner Giuliano Hediger kennen. Aus dieser Beziehung stammt ihre gemeinsame Tochter.

„So schnell werde ich mein Herz nicht vergeben“

Kurz bevor es nach Australien geht, plauderte Ariel bei Instagram offen über ihren Beziehungsstatus. „Leute, wenn ich einen Freund hätte, würde ich es natürlich mit euch teilen. Also höchstwahrscheinlich jedenfalls“, stellte die 22-Jährige auf Nachfrage eines Followers klar. Ariel will künftig genau überlegen, wen sie in ihr Leben lässt: „So schnell werde ich mein Herz nicht vergeben. […] Da muss wirklich mehr kommen als einfach nur Blumen.“

Bei Instagram zeigt sie sich von unreifen Männern genervt, welche nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung sind: „In dieser Reality-Bubble… Sie sind gefühlt alle 30 und möchten nichts Ernstes, nur Spaß haben, keine Zukunftsorientierung.“ Sie wünscht sich einen Mann, welcher Pläne im Leben hat: „Für mich gibt es nichts Unattraktiveres als einen Mann, der nicht weiß, was er will, […]. Ich habe keine Zeit dafür. Mein Leben sieht anders aus.“

Ariel will einen Partner, welcher klare Strukturen in seinem Leben hat und nicht „in Klubs gammelt“. „Was ist das? Das ist so unattraktiv. Ich kann eigentlich gar nichts mehr Schönes über Männer sagen. Ehrlich, die sind alle noch so kleine Kinder. Und ich frage mich, wann die erwachsen werden“, so Ariel.

Ariel könnte sich einen Flirt im Dschungelcamp vorstellen

Das Dschungelcamp wird für Ariel eine große Herausforderung. Denn der Reality-Star hat Angst vor Krabbeltieren – nur davon gibt es im Dschungel ziemlich viele. „Meine größte Herausforderung wäre, wenn ein Tier auf mir krabbelt. Diese Vorstellung geht eigentlich gar nicht“, sagt Ariel in der „Bild“.

Dennoch will sie sich vor den Zuschauern beweisen: „Abbrechen kommt für mich gar nicht infrage. Ich bin ein Gewinnertyp und sehr ehrgeizig.“ Einem Flirt am Lagerfeuer ist sie jedoch nicht abgeneigt: „Ich liebe Flirten, das macht mir Spass. Und wenn da ein gut aussehender Typ ist, why not?“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.