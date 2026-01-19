Dschungelcamp 2026: Ariel durfte ihre Tochter nicht mit nach Australien nehmen

Das Dschungel-Abenteuer für 12 Stars steht in den Startlöchern. Mittlerweile sind die Kandidaten auch in Australien angekommen. Ariel durfte jedoch ihre Tochter nicht mit nach Down Under nehmen.

Ariel ist die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Bekannt wurde die 22-Jährige durch Realityshows wie „Love Fool” und „Prominent getrennt”. In einem RTL-Interview warnt sie ihre Mitcamper: „Ich verstelle mich niemals und wenn mir jemand nicht passt, bin ich offen und direkt. Das kann schon mal auch rüberkommen als wäre ich frech.“

Mit Krabbeltieren könnte Ariel einige Probleme haben, mit Freizügigkeit umso weniger: „Ich bin eigentlich ziemlich offen. Ich habe kein Problem mit Nacktheit.“ Mit ihrem heutigen Ex Giuliano Hediger nahm sie zusammen an der RTL+-Show „Love Fool” teil und die beiden gaben bekannt, dass sie ein Baby erwarten.

„Wenn es um solche Entscheidungen geht, muss ich mir Einverständnis einholen“

Während Ariel nach Australien reist, fragen sich zahlreiche Follower, wo eigentlich ihr Kind ist. Ihre Tochter ist in der Obhut ihrer Mutter geblieben, da sie für die Reise eine Zustimmung benötigt hätte – und diese habe sie wohl nicht erhalten. „Ich bin eigentlich komplett 24/7 alleinerziehend und trage die Verantwortung, aber wenn es um solche Entscheidungen geht, muss ich mir Einverständnis einholen“, sagt Ariel in den sozialen Netzwerken.

Bei der Großmutter sei ihre Tochter aber in den besten Händen: „Sie kennt das dort und fühlt sich wohl.“ Dennoch zeigt sie sich enttäuscht. Laut ihrer Ansage soll ihr Ex diese Entscheidung blockiert haben: „Da stehen gewisse Egos noch im Wege.“ Schon länger gilt das Verhältnis zwischen Ariel und ihrem Ex als unterkühlt.

Bereits vor einigen Monaten machte Giuliano seiner Ex schwere Vorwürfe, da ihre Tochter in mehreren Instagram-Videos im Mittelpunkt stand: „Eins kann ich jetzt schon klarstellen: Ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen erlebt, der so unehrlich ist. Wie kann man in jedem Satz die Wahrheit verdrehen? Und übrigens, wir haben gemeinsames Sorgerecht. Wurde ich gefragt, ob ihr das Gesicht meiner Tochter im Video zeigen dürft? Das geht gar nicht.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ab dem 23. Januar 2026 täglich live.