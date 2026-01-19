Dschungelcamp 2026: Alle 12 Kandidaten im Überblick

Am 23. Januar 2026 geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Zwölf Stars wagen die Herausforderung – alle Kandidaten gibt es hier im Überblick.

Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei.

Das sind die diesjährigen Kandidaten im Dschungelcamp

Ariel (22), Reality-Star

Ariel, ist eine Schweizer Content Creatorin mit Fokus auf Lifestyle, Alltag, Familie, Mental Health und authentische Einblicke in ihr Leben. Durch ihre offene, ehrliche und greifbare Art hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die sie für ihre Bodenständigkeit und Authentizität schätzt. Ariel verbindet ihre Leidenschaft für Social Media mit ihrer pädagogischen Ausbildung und Erfahrung in der Kinderbetreuung.

Bevor sie hauptberuflich als Creatorin tätig wurde, absolvierte sie eine dreijährige Ausbildung zur diplomierten Fachfrau Betreuung (FaBe Kind), die mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen wurde. Bereits vor der Ausbildung sammelte sie in einem einjährigen Praktikum in der Kinderbetreuung wertvolle Praxiserfahrung.

In ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete Ariel in verschiedenen Kindertagesstätten und Vorschuleinrichtungen, wo sie Kinder im Alltag begleitete, förderte und eng mit Familien und pädagogischen Teams zusammenarbeitete. Diese Erfahrung prägt bis heute ihre Inhalte – sie legt Wert auf achtsame Kommunikation, mentale Gesundheit und familiäre Themen, die sie mit ihrer Community auf eine natürliche und positive Weise teilt. Ariel spricht Deutsch und Türkisch sowie grundlegendes Englisch. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Content Creation, Social Media, Lifestyle & Beauty, Family Life & Mental Health sowie authentischer Community Aufbau.

Umut Tekin (28), Reality-Star

Umut Tekin ist ein Reality-Star, der vor allem durch seine Teilnahme im Jahr 2022 bei „Die Bachelorette“ bekannt wurde. Danach war er auch bei „Bachelor in Paradise“, wo er Jana-Maria Herz kennenlernte. Im darauffolgenden Jahr nahm er an „Temptation Island VIP“ teil, wo er durch einen Seitensprung mit Emma Fernlund für Schlagzeilen sorgte.

Die beiden wurden später ein Paar und waren dann gemeinsam 2024 im „Sommerhaus der Stars“, wo sie erneut für Aufsehen sorgten. Ihre Beziehung wurde auch in der Vox-Doku „Wo die Liebe hinfällt“ begleitet. Später war Umut dann bei „Love Island VIP“ und auch bei „Good Luck Guys“ zu sehen. Zuletzt war er in der ProSieben-Show „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ zu sehen.

Privat ist Umut gelernter Altenpfleger-Helfer und arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf, bis er sich 2024 durch seine Teilnahme in diversen Reality-Formaten selbstständig machte. Medial wird Umut insbesondere durch seine Beziehungs- und Liebesleben auffällig, da er unter anderem die On-Off-Beziehung mit Emma und die dazugehörigen Trennungen öffentlich austragen. So wurde u. a. während der Dreharbeiten eine Trennung live von Kameras begleitet.

Umut ist aktuell ledig. Er ist 28 Jahre alt und hat aktuell keinen festen Wohnsitz. Er pendelt seit seiner Trennung durch seinen vielseitigen Job zwischen Deutschland und Mallorca oder in Ravensburg bei seiner Mutter und seinem besten Freund hin und her. Umut will sich aktuell nicht festlegen, wo er hinziehen möchte.

Patrick Romer (30), TV-Bauer

Patrick Romer wurde ganz Deutschland bekannt als TV-Landwirt aus dem RTL-Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“. Dort bewarben sich erstmals mehr als 10.000 Single-Damen, um den damals 25-Jährigen auf seinem Hof in Konstanz zu besuchen. Dort lebt Patrick am Fuße des Bodensees auf einem Hof mit seinen Eltern. Die Bauernfamilie hält unter anderem mehr als 30 schottische Hochlandrinder.

Patrick ist gelernter Wirtschaftsingenieur im Bereich Elektro- und Informationstechnik. In der Show mit Moderatorin Inka Bause lernte er Antonia Hemmer kennen, mit der er bei „Couple Challenge“ im Halbfinale stand und „Das Sommerhaus der Stars“ gewann. Im Anschluss stand Patrick jedoch aufgrund seines Verhaltens im Sommerhaus in der Kritik. Dass er aber Einsicht zeigen konnte, bewies er in „Das große Promibüßen“.

2023 lernte Patrick dann Annelie Henze kennen. Seit Oktober desselben Jahres sind er und die 28-Jährige ein festes Paar. Die gebürtige Bremerin ist für Patrick nach Bayern gezogen und unterstützt ihren zwei Jahre älteren Freund auf dessen Hof. 2026 wollen beide sich den Traum von einem eigenen Bauernhof erfüllen.

Patrick gilt in der Reality-Branche als cleverer, intelligenter Kontrahent, der vor allem in Spielen stark performt. Privat lässt er es gerne gemütlicher angehen. In seiner Dorfgemeinde ist er Teil einer Musikkapelle, spielt Akkordeon und Gitarre. Er geht gerne mal einen trinken und würfelt dabei – auch wenn er da meistens verliert.

Samira Yavuz (32), Reality-Star

Bevor Samira in die Medien- und Influencerwelt einstieg, absolvierte sie eine Ausbildung zur Drogistin bei dm Drogeriemarkt (2012–2014) und sammelte dort Erfahrung in Kundenberatung, Warenmanagement und Produktwissen. Anschließend war sie im Bereich Fahrzeugdisposition und Logistik tätig, bevor sie 2020 ihr eigenes Permanent-Make-up-Studio gründete und erfolgreich führte.

Seit 2021 arbeitet Samira hauptberuflich als Content Creatorin, mit Fokus auf Social Media, Markenkooperationen und kreativen Content im Lifestyle- und Beautybereich. Dabei verbindet sie ihr unternehmerisches Denken mit einer authentischen Online-Kommunikation.

Auch im Fernsehen ist Samira bekannt – sie nahm unter anderem an „Der Bachelor“ (2017), „Bachelor in Paradise“ (2021) und „Sommerhaus der Stars“ (2023) teil, wodurch sie ihre Reichweite und Bekanntheit weiter ausbauen konnte.

Samira spricht Deutsch und Englisch fließend und verfügt über ein abgeschlossenes Fachabitur im Bereich Wirtschaft (2012) sowie eine Weiterbildung zur Handelsfachwirtin (2016). Ihre Expertise umfasst die Bereiche Content Creation, Social Media, Lifestyle, Beauty, Reality-TV, Community Engagement und Female Empowerment.

Samira Yavuz ist eine deutsche Content Creatorin und TV-Persönlichkeit, die für ihren authentischen Stil und ihre starke Online- Präsenz bekannt ist. Seit 2021 teilt sie mit ihrer stetig wachsenden Community Inhalte rund um Lifestyle, Beauty und persönliche Themen. Durch ihre offene und nahbare Art schafft sie eine enge Bindung zu ihrem Publikum und steht für Female Empowerment, Authentizität und positive Kommunikation.

Eva Benetatou (33), Reality-Star

Evanthia Benetatou, bekannt als Eva Benetatou, wurde in Deutschland geboren und hat griechische Eltern. Sie ist eine bekannte Influencerin und Reality-TV-Persönlichkeit. Nach ihrem Schulabschluss (Abitur) im Jahr 2012 begann Eva ihr Studium der Europäischen Rechtswissenschaften in den Niederlanden, entschied sich jedoch nach dem ersten Semester, die Welt zu bereisen. Daher arbeitete sie von 2014 bis 2017 als Flugbegleiterin bei Etihad Airways und lebte drei Jahre in Abu Dhabi.

Im Jahr 2017 kehrte sie nach Düsseldorf zurück, arbeitete zunächst als Flugbegleiterin bei der Eurowings und startete 2018 ihre Karriere im deutschen Fernsehen. Eva erlangte große Bekanntheit als Teilnehmerin in der TV-Show „Der Bachelor“ 2019, in der sie um die Zuneigung von Andrej Mangold kämpfte und den zweiten Platz belegte.

Direkt danach war sie im August 2019 Teil der bekannten TV-Show „Promi Big Brother“, verließ diese jedoch frühzeitig. Im selben Jahr traf Eva ihren Ex-Verlobten Chris Broy, den Vater ihres vierjährigen Sohnes George Angelos. Gemeinsam belegten sie den fünften Platz in der Show „Sommerhaus der Stars“ 2020.

Im Februar 2021 gab Eva ihre Schwangerschaft bekannt, doch kurz bevor sie George Angelos zur Welt brachte, trennte sich das Paar und Eva wurde eine starke und inspirierende alleinerziehende Mutter, sowohl im Fernsehen als auch auf ihren Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube.

Im August 2023 nahm sie an der Show „The 50“ teil, eine der unglücklichsten Erfahrungen, die sie im Fernsehen machte, da ihr Ex-Verlobter ebenfalls Teil der Show war. Nach diesen Projekten nahm Eva eine Auszeit von einigen Monaten und konzentrierte sich auf ihre Mutterrolle und ihre Zukunftspläne. Neben ihrer TV-Präsenz ist sie auch als Influencerin aktiv und teilt ihr Leben und ihre Erfahrungen mit ihren Followern.

Gil Ofarim (43), Musiker

Gil Ofarim berührt mit seiner Musik seit über zwei Jahrzehnten die Herzen seiner Fans in Deutschland und auf der ganzen Welt. Der Sänger steht für authentische Musik, die tief unter die Haut geht.

Bekannt wurde er zunächst als Teenie-Idol in den späten 1990er Jahren mit Hits wie ‚Round ‚N‘ Round (It Goes)‘. Doch Gil Ofarim entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einem vielseitigen Künstler, dessen Musik eine besondere Reife gewonnen hat und deutlich zeigt: Der Teenie-Star ist erwachsen geworden.

Mal wild und ungezähmt, mal sanft und verletzlich fand Gil seine musikalische Heimat zwischen Pop und Deutschrock. Seine Songs tragen, oft geprägt von persönlichen Erlebnissen und Themen, die den Musiker selbst bewegen, eine unfassbar authentische Handschrift. So versteht es Gil über allen Maßen, mit seiner Musik Emotionen einzufangen und sein Publikum in seine eigene Gefühlswelt mitzunehmen.

Mit seinem letzten Album ‚Alles auf Hoffnung‘ zeigt der Sänger eindrucksvoll, wie sehr er sich als Künstler weiterentwickelt hat. In diesem Werk verbindet er tiefgründige, deutschsprachige Texte mit kraftvollen Kompositionen und organischen Sounds und schafft so ein musikalisches Erlebnis, das sowohl inhaltlich als auch melodisch bewegt. Genau diesen Weg verfolgt der Sänger nun weiter, denn Gil Ofarim ist insbesondere auch ein beeindruckender Live-Künstler, der für die Musik, für die Bühne und seine Fans lebt.

Seine Konzerte versprechen Emotionen pur und eine nahezu magisch anmutende Verbindung mit seinem Publikum. Egal, ob er dabei rockige Töne anschlägt oder mit gefühlvollen Balladen berührt – Gil Ofarim erschafft mit seiner Musik unvergessliche Momente und erzählt Geschichten, die vom ersten bis zum letzten Ton für pure Gänsehaut sorgen. Mit dem „Davidstern-Skandal“ sorgte Gil Ofarim für negative Schlagzeilen und war danach von der Bildfläche verschwunden – im Dschungelcamp will er einen Neuanfang wagen.

Simone Ballack (49), Unternehmerin

Simone Ballack, geboren 1976 in Kaiserslautern, ist eine Frau, die immer wieder zeigt, wie viel Stärke und Lebenslust in ihr steckt. Aufgewachsen in der Pfalz, hat sie sich im Laufe der Jahre ein eigenes Standing in der deutschen Promiwelt erarbeitet – als Gastronomin, Unternehmerin, Reality-TV-Gesicht und Mutter. Sie geht dabei konsequent ihren eigenen Weg, geprägt von ihrer Geschichte, ihrem Humor und ihrer sehr direkten, bodenständigen Art.

Heute lebt sie überwiegend am Gardasee in Italien, wo sie sich einen langen gehegten Traum erfüllt: im Ausland leben, am Wasser sein und im Hotelfach arbeiten. Für diesen Neustart hat sie richtig rangeklotzt – sie überwachte monatelang eine Hotelbaustelle, half selbst im Garten und auf der Terrasse mit und büffelte nebenbei für ihre Prüfung als Hotel-Managerin, die sie erfolgreich bestanden hat. Typisch Simone: Wenn sie etwas anpackt, dann richtig. Privat ist sie zudem erstaunlich handwerklich begabt – sie packt bei Umbauten, Deko, Möbeln oder kleineren Renovierungen einfach selbst mit an, statt nur zu planen. Sogar den Bootsführerschein hat sie nebenbei noch gemacht, weil sie neugierig bleibt und gern Neues ausprobiert.

Ein weiterer großer Schritt war 2024 ihr Sprung auf die Theaterbühne: In Ralph Siegels Musical ‚Ein bisschen Frieden – Summer of Love‘ stand sie im renommierten Deutschen Theater in München auf der Bühne und spielte die Mutter der jungen Musikerin Nina. Es ist vor allem eine Sprechrolle, aber für Simone ein echter Kindheitstraum – endlich Theaterluft schnuppern, Text lernen, Proben, Lampenfieber. Man merkt ihr an, wie stolz sie darauf ist, sich auch in diesem Bereich noch einmal ganz neu auszuprobieren.

Mirja du Mont (49), Schauspielerin

Mirja du Mont ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin, die sich mit einer Mischung aus Humor, Emotionalität und Nahbarkeit fest in der TV- und Entertainmentlandschaft etabliert hat. Die Wahl-Hamburgerin arbeitet heute erfolgreich vor der Kamera – als Schauspielerin in Serien und Filmen ebenso wie als Moderatorin und gefragtes Gesicht in großen TV-Shows und bei Live-Events.

Ihre schauspielerische Laufbahn im Film begann mit der Kinokomödie „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“, in der sie als Rotkäppchen vor der Kamera stand. Es folgten weitere TV-Rollen, unter anderem in der Telenovela „Anna und die Liebe“ und zahlreichen Show-Formaten, in denen sie ihre Wandlungsfähigkeit und ihr Gespür für emotionales Storytelling unter Beweis stellte. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Vita ist ihre Rolle in der RTL-Soap „Unter uns“, in der sie von Oktober 2021 bis Juni 2022 als Mareike Ott zu sehen war – eine starke, moderne Frauenfigur, mit der sie beim Publikum bleibenden Eindruck hinterließ.

Zu ihren wichtigsten TV-Stationen zählen zudem zwei Formate, die jeweils mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurden: Zum einen die ZDF-Dokureihe „Auf der Flucht – Das Experiment“, die 2013 in der Kategorie Bestes Dokutainment prämiert wurde, zum anderen die VOX-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“, die 2021 den Deutschen Fernsehpreis als Bestes Factual Entertainment erhielt. Als prominentes Gesicht dieser Produktionen steht Mirja du Mont für Projekte, die weit über reine Unterhaltung hinausgehen und gesellschaftlich relevante Themen emotional und zugleich zugänglich erzählen.

Aktuell sorgt Mirja du Mont mit ihrem Auftritt in der RTL-Erfolgsshow „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ für Aufmerksamkeit: In der dritten Staffel ging sie gemeinsam mit Motsi Mabuse und Charlotte Würdig als Verräterin siegreich aus dem Spiel hervor – ein weiterer Beweis für ihre starke Bildschirmpräsenz und ihr Gespür für Spannung, Dramaturgie und Publikumswirkung. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Schauspielerin und Moderatorin ist Mirja du Mont Mutter von zwei Kindern, Tara und Fayn, die für sie im Mittelpunkt ihres Privatlebens stehen, sowie ihre Katze Mathilda.

Stephen Dürr (51), Schauspieler

Stephen Dürr wurde am 27. Juli 1974 in Hamburg geboren. Stephens Karriere begann 1994 in der RTL Daily Soap „Unter uns“, in der er in den ersten 500 Folgen den ersten Till Weigel spielte und in dieser Zeit sämtliche Teenie-Awards abräumte. Neben diversen Serienengagements spielte er sieben Jahre in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ mit und gehörte dem Startcast vom RTL-Dauerbrenner „Alles, was zählt“ an, wo er mehr als drei Jahre lang den Eislauftrainer Mike Hartwig verkörperte. Seine Ausbildung absolvierte er von 1996 bis 1998 während eines Aufenthaltes in den USA an der renommierten Stella Adler Academy of Acting in Los Angeles.

Stephen engagierte sich jahrelang in der Präventionsarbeit und gründete Mitte zwanzig den Verein ‚DKY – Don’t Kill Ya’self‘. In seinem 2004 erschienenen Buch ‚Zurück im Leben‘ thematisierte er mit außergewöhnlicher Offenheit seine persönliche Lebenskrise. Das Werk wurde zu einem wichtigen Beitrag seiner Suizidpräventionsarbeit, die er Jahre später erfüllt sah.

Seine Karriere wurde von zwei schweren Unfällen überschattet: 2012 erlitt er bei den Vorbereitungen zu „TV total Turmspringen“ eine lebensbedrohliche Verletzung, bei der er haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbeischrammte. 2020 agierte er als Regisseur und Hauptdarsteller in seiner selbst kreierten Serie „True North – Arctic Blizzard“ bei deren Dreharbeiten er sich in der norwegischen Arktis bei extremen Minustemperaturen schwere Erfrierungen an beiden Füßen zuzog. Nach mehreren Operationen konnte eine Amputation seiner beiden großen Zehen vermieden werden.

Anfang 2026 veröffentlicht Stephen Dürr seinen ersten Roman ‚Arctic Blizzard – Part 1‘, den Auftakt einer geplanten Trilogie. Der Roman webt persönliche Tragödien der Romanfiguren in eine Rahmenhandlung ein, die sich um einen militärischen Konflikt zwischen Russland und der NATO in der Arktis dreht. Stephen Dürr ist seit August 2009 mit Katharina Dürr verheiratet, die vor ein paar Jahren eine eigene Modemarke herausbrachte. Im August 2010 wurden die beiden Eltern von ihren Zwillingstöchtern Lilly und Amelie.

Hardy Krüger (57), Schauspieler

Hardy Krüger Jr. ist ein deutscher Schauspieler der zweiten Generation, Sohn des Schriftstellers und Schauspielers Hardy Krüger und der italienischen Malerin Francesca Marazzi. Seine Kindheit war von Internationalität und kultureller Vielfalt geprägt – aufgewachsen auf einer Farm in Tansania, die als Kulisse für den Film Hatari! diente, verbrachte er seine Jugend zwischen Afrika, Italien und Deutschland. Seine Muttersprache ist italienisch-deutsch, daneben spricht er fließend und verhandlungssicher Englisch.

Seine schulische Laufbahn führte ihn an eine internationale Schule in Deutschland. 1989 begann er eine Schauspielausbildung in Los Angeles und spielte dort in ersten US-Fernsehproduktionen. Seinen Durchbruch in Deutschland hatte er mit einem Auftritt in der ARD-Reihe „Nicht von schlechten Eltern“ und später mit der Hauptrolle in der erfolgreichen ARD-Serie „Gegen den Wind“, die ihn zwischen 1995 und 1999 einem Millionenpublikum bekannt machte.

Es folgten zahlreiche Engagements in internationalen Filmproduktionen wie „Du gehörst mir!“ (Frankreich, 1999), „Asterix und Obelix gegen Caesar“ und Roger Youngs „Dracula“. 2004 spielte er eine Hauptrolle im vielbeachteten TV-Drama „Stauffenberg“, das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Dem deutschen Fernsehpublikum ist Krüger auch als Förster Stefan Leitner in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ bekannt, in der er von 2006 bis 2013 die Hauptrolle übernahm. Daneben war er in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter „Eine ganz heiße Nummer 2“ (Kinostart 2019).

Doch Hardy Krüger Jr. ist weit mehr als Schauspieler. Er ist ein kreativer Vielbegabter mit einem starken sozialen und künstlerischen Engagement. Als leidenschaftlicher, ausgebildeter Koch brachte er gemeinsam mit Fissler ein Kochbuch zur regionalen Küche heraus. Die Fotografie begleitet ihn seit jungen Jahren – seine Ausstellung Lost Paradise, die 2018 im Palmenhaus der Orangerie in Wien gezeigt wurde, wurde von der Kritik gefeiert. Auch die Malerei, Architektur und Interieurgestaltung zählen zu seinen großen Leidenschaften.

Hubert Fella (57), Produkttest-Legende

Hubert Wilhelm Fella wurde am 15. Januar 1968 in Hammelburg, einem kleinen Ort in Unterfranken, geboren. Er wuchs hier auf, und mit gerade einmal 15 Jahren begann er seine berufliche Laufbahn: Er machte eine Lehre als Bürokaufmann in seiner Heimatstadt. Nach Abschluss der Ausbildung arbeitete er als Empfangssekretär in einer Privatklinik in Bad Kissingen. Doch diese ruhige Tätigkeit war nicht alles, was Hubert reizte. Seine wahre Leidenschaft aber war das Reisen, und diesen Traum verwandelte er 1991 in einen Lebensberuf: Am 1. Januar 1991 übernahm er ein Reisebüro in Hammelburg, das er über 25 Jahre lang, bis zum Jahr 2017, erfolgreich führte. In dieser Zeit baute er sich nicht nur ein florierendes Geschäft auf, sondern lebte seinen Traum von Fernweh, Kreuzfahrten, Urlauben und großen Partys aus. Auch das Surfen faszinierte ihn so sehr, dass er auf seinen Reisen sogar einen Surfschein erwarb.

Privat war Hubert nicht nur ein Geschäftsmann, sondern auch ein sehr herzlicher und liebevoller Mann, der mit Schicksalsschlägen konfrontiert war: Sein Bruder starb bei einem Unfall, sein Vater verstarb 2006, seine Mutter folgte 2017. Diese Verluste prägten ihn, doch sie schwächten weder seine Lebensfreude noch seinen Optimismus.

Bekanntheit erlangte Hubert Fella ab 2011, als er bei VOX in der Doku-Soap „Ab ins Beet!“ auftrat. Sein sympathischer Umgang, seine bodenständige Art und sein Charisma machten ihn bald zu einem Publikumsliebling. Später wurde er eine feste Figur in der VOX-Sendung „Hot oder Schrott – Die Allestester“, in der skurrile Produkte auf Herz und Nieren getestet werden.

Eine besonders prägende Phase in Huberts Leben ist die Beziehung zu Matthias Mangiapane, mit dem er seit 2006 liiert ist. Bereits 2012 verlobten sich die beiden. Ihre Beziehung blieb nicht privat, sondern wurde zunehmend Teil ihrer öffentlichen Identität: Gemeinsam traten sie in Reality-Shows auf, organisierten ihre Karriere, ihre Reisen und ihr Leben als Paar unter dem Label ‚Die Fellas‘.

Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

Nicole Belstler-Boettcher ist eine deutsche Schauspielerin und Sprecherin, 1963 in Berlin geboren und seit vielen Jahren im Raum München zuhause. Als Tochter der Schauspielerin Grit Boettcher und des Fernsehredakteurs Wolfgang Belstler ist sie praktisch im Theater und Studio aufgewachsen. Nach Schule und Ballettausbildung studierte sie unter anderem Germanistik und Kunstgeschichte, bevor sie eine Schauspielausbildung absolvierte und ihre ersten Engagements an Boulevardbühnen und im Fernsehen annahm. Für ihre Serienrolle in „Marienhof“ zog sie schließlich von Berlin nach München – und ist München danach treu geblieben. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie mit ihrer langjährigen Rolle als Lehrerin Sandra Behrens in der ARD-Serie „Marienhof“. Dazu kamen zahlreiche TV-Auftritte, unter anderem in „Das Traumschiff“, mehrfach bei „Tatort“, „SOKO München“ oder mehrfach bei „Hubert und/ohne Staller“.

Zwischendurch moderierte sie als erste Frau beim Musiksender VIVA Zwei und war 2018 Kandidatin bei „Promi Big Brother“, wo sie mit trockenem Humor und viel Selbstironie auffiel. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist das Theater. Sie stand und steht in zahlreichen Komödien und Boulevardstücken auf der Bühne – besonders häufig in München, Köln, Düsseldorf, Braunschweig und an anderen deutschsprachigen Häusern, teils auch gemeinsam mit ihrer Mutter. Aktuell ist sie mit Jochen Busse in der Komödie ‚Weiße Turnschuhe‘ von René Heinersdorff zu sehen, einer Tourneeproduktion, in der Busse den 75-jährigen Günther spielt und Nicole Teil des kleinen Ensembles ist, das regelmäßig auch in München und Süddeutschland gastiert.

Viele kennen sie außerdem als Synchronsprecherin: Anime-Fans begegnen ihrer Stimme in der Kultserie „One Piece“, wo sie in der deutschen Fassung die mächtige Piratenkaiserin Charlotte Linlin – ‚Big Mom‘ spricht. Darüber hinaus hat sie auch für andere Animes synchronisiert, unter anderem für die Serie „Inuyasha“.