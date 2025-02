Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss an Tag 15 gehen

Anna-Carina als sechster Star das Camp und kann endlich ihren Freund Daniel wieder in die Arme schließen. Nun stand der nächste Exit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an.

Im Camp spitzt sich die Lage zu! Zwei Abende hintereinander gab es schon kein Essen. Die Nerven liegen blank, Vorwürfe fliegen hin und her und das Lagerfeuer wird zum Schauplatz hitziger Diskussionen. Timur konfrontiert die Gruppe mit einem Thema, das für Aufruhr sorgt – doch seine Worte kommen bei den meisten nicht gut an. Auch Edith und Pierre geraten aneinander.

Nach Anna-Carina muss der nächste Star das Dschungelcamp verlassen

Anna-Carina war total glücklich, das Dschungelcamp zu verlassen. Zwei Tage vor dem Finale stand bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ der nächste Exit an. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben verkündet: Maurice Dziwak hat die wenigsten Anrufe erhalten und muss das Dschungelcamp verlassen.

Gereizte Stimmung bei den Stars nach der Eskalation

Die gereizte Stimmung am Abend schlägt auf die Gemüter der Stars. „Ich hab‘ gehofft, das war alles ein blöder Albtraum“, so Anna-Carina zu Maurice zu Beginn ihrer Nachtwache. Und natürlich dreht sich dann wieder alles um Timur. „Er hat von Grüppchenbildung gesprochen, aber das hat er doch jetzt damit erzwungen! Das wollte er“. Maurice nickt und ergänzt: „Seit unserem Streit hat er mich nur noch ignoriert – das ist auch nicht so korrekt, das ist ja auch ausgrenzen!“

Anne pflichtet ihm bei: „Doppelmoral! Wie bei Edith. Sie fordert Toleranz, aber hat keine Toleranz, wenn andere Leute eine andere Meinung haben.“ Dafür stehe der Dschungel nicht. „Hier soll doch jemand aufrichtiges, authentisches gewinnen“, findet Maurice. Dann sind die Reality-Neulinge Timur und Pierre dran, das Feuer zu bewachen. Timur: „Ich bin was Reality angeht, komplett raus. Das ist mir zu doof! Reality-TV hat wenig mit real zu tun!

Lilly und Pierre gehen auf Schatzsuche

So richtig Lust haben Lilly und Pierre nicht, auf eine Schatzsuche zu gehen. „Aber vielleicht gibt es was zu essen“, motiviert das Model den Schauspieler. Mitten im Dschungel müssen die beiden von einem Boot aus Entchen angeln. Unter jedem Entchen befindet sich eine Punktzahl und am Ende müssen sie die Punktzahl 44 erreichen. „Ja, wir schaffen das“, weiß Lilly. Hochmotiviert angelt Lilly, während Pierre den Bootsmann macht. Eine gute Wahl! Sie schaffen es.

Mit der Kiste geht es zurück ins Camp. Dort gilt es folgende Frage richtig zu beantworten: Wofür steht die chemische Bezeichnung H20? Wasser, ist sich die Gruppe sofort schnell einig. „Bitte, was zu essen, bitte“, bettelt Alessia, während Lilly die Kiste öffnet. Ein Minigläschen mit Oregano ist die Belohnung. Enttäuschung macht sie breit: „Nooo, das ist eine Frechheit“, meckert Lilly.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.