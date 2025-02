Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss an Tag 14 gehen

Anna-Carina und Edith zicken sich weiter an. Doch dann wird es ganz emotional: Die Briefe von den Liebsten sind da. Viele Tränen fließen.

Und kurz bevor Jörg das Camp verlässt, verkündet er noch, dass er Gisela, seine Gummi-Spinne, ins Camp geschmuggelt hat und die ganze Zeit an seiner Seite hatte. In einem Sport-Pub schließt er schließlich seine Freundin in die Arme.

Auch an Tag 14 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stand der nächste Exit an. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben am Lagerfeuer verkündet, welcher Star das Dschungelcamp verlassen hat: Anna-Carina Woitschack bekam die wenigsten Anrufe und ist damit ausgeschieden.

Die Briefe von den Liebsten sind da

„Das ist so schön!“ Mit Tränen in den Augen sitzt Teamchefin Anna-Carina im Dschungeltelefon, als sie die Briefe der Liebsten erblickt, die sie dann ins Camp bringt. Gegenseitig lesen sie sich die Zeilen vor. „Hallo Amore, Anisa und ich vermissen dich unendlich“, liest Pierre Alessia vor. Auch Lillys Briefe darf der Schauspieler vorlesen. Einer ist von Sohn Amadeus: „Hey Mama, ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich bald besuchen!“ Der zweite von Thorsten. „Das ist mein Boyfriend. Thorsten ist mein kleiner, leckerer Dicker“, erklärt Lilly, wer der Absender des Briefes ist.

Edith bekommt liebevolle Zeilen von ihrem Mann Eric: „Meine geliebte Königin, meine Regenbogenbraut, du bist eine stolze, unangepasste Frau. Du bist mit deiner Andersartigkeit genau richtig! Wir alle lieben dich so wie du bist.“ Maurice liest die Post von Jörgs Freundin Claudia vor: „Mach‘ weiter so, mein Prachtkerl!“ Pierre bekommt von seinem Schwager Paul zu hören: „Hunderte haben dir auf Insta zum erfolgreichen Kacken gratuliert. ‚Dämlich‘ kommt von dem mundartlichen Verb ‚dämeln‘, das ’sich kindisch benehmen‘, ‚verwirrt sein‘ bedeutet.“

Maurice erhält aufmunternde Briefe von seinen Eltern, Freunden aber natürlich auch von seiner Freundin Leandra: „Mein Herz, unser Herz läuft über vor lauter Stolz. Du ziehst das durch für uns und dafür lieben wir dich umso mehr!“ Und Timur wird von seiner Verlobten Caroline gestärkt: „Zeig noch mehr von dir. Deine Geschichten, deine Erlebnisse sind deine Besonderheit. Bleib stark und mutig!“ Beseelt und mit Glückstränen im Gesicht sitzen alle danach im Camp. „Das hat uns allen so gutgetan“, bringt es Lilly auf den Punkt. Und auf einmal steht Edith auf, umarmt Anna-Carina und flüstert ihr ins Ohr: „Es tut mir so leid, dass du heute mein hungriges Ich so abbekommen hast!“

Spitzen, Strategien und ein guter Rat

„Haste gehört, Maurice? Ich soll meine Geschichten erzählen, haben sie gesagt. Weitermachen“, stichelt Timur in Richtung des 26-Jährigen, nachdem die Briefe vorgelesen wurden. Maurice bleibt unbeeindruckt und kontert knapp: „Mach‘ das.“ Kurz darauf sucht er das Gespräch mit Jörg und bittet ihn, mit ihm ein paar Schritte zu laufen. „Haste das gerade mitbekommen? Jörg, wat soll ich machen? Ein Rat von einem älteren Herren.“ Der Sportkommentator bleibt gelassen: „Einfach laufen lassen. Auch keine bissigen Bemerkungen zurück machen.“

Die beiden sind erleichtert, dass sie nicht vor den Briefen aus dem Camp gewählt wurden. Doch dann kommt ein anderes Thema auf. „Wie fandst du eigentlich, dass Edith ausgerechnet Anna-Carina zum Vorlesen ausgesucht hat?“, fragt Jörg neugierig. Maurice zögert nicht lange: „Kannste dir ja selbst erklären, oder?“ „Taktik“, vermutet Jörg. Maurice nickt und erläutert seine Gedanken: „In so einem intensiven Moment würd‘ ich doch jemanden wählen, mit dem ich wirklich ’ne gute Connection hab‘. Da hab‘ ich sofort gedacht: ‚Ehrlich?!'“

