Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss an Tag 13 gehen

An Tag 13 ist der Streit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ völlig eskaliert. Edith Stehfest hat sich mit Alessia Herren angelegt. Die Frau von Eric Stehfest hatte behauptet, dass sie auf die Klobrille pinkelt. Wegen des Essens gab es erneut die ein oder andere Auseinandersetzung. Und auch zwischen Maurice Dziwak und Timur Ülker hat es geknallt.

Dieser Star muss das Dschungelcamp verlassen

Trotz der Eskalation – auch diesmal musste wieder ein Star bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehen. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben es soeben verkündet: Jörg Dahlmann hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss das Dschungelcamp verlassen.

Pierre Sanoussi-Bliss rettet Mitcamper vor Mega-Spinne

„Leute, holt doch einfach ’nen Ranger und gut is'“, ruft Maurice am Abend. Eine Spinne ist nahe der Toilette an einem Baum gesichtet worden: „Die ist so vogelspinnenmäßig. Mach die mal weg!“ Maurice wird nervös, droht und wird immer lauter: „Wenn ihr die nicht wegmacht, geh ich draußen pinkeln! Macht die weg, Mann!“

Ungeduldig flitzt er ins Dschungeltelefon, in dem gerade Pierre sitzt und verlangt erneut einen Ranger. Pierre bietet ganz gelassen an: „Soll ich die wegmachen, wenn ich hier fertig bin?“ Kaum ist Maurice weg, kann Pierre nur seine Verwunderung kundtun: „Das muss man sich mal vorstellen. Wie alt ist Maurice? Das ist doch verrückt: Eine Spinne am Baum und dafür einen Ranger holen? Wir sind im Dschungel. Ich fasse es nicht.“

Mit ein paar Zweigen vertreibt der Schauspieler den Achtbeiner. Als er später Lilly von Maurices Spinnen-Panik berichtet, erfährt er zum ersten Mal von Maurices selbstgegebenen Spitznamen, der Löwe. Pierre kann da nur schmunzeln: „Eher ein Löwchen, eine Miezekatze! Die Spinne ist übrigens noch hinten am Baum – aber das muss er ja nicht wissen.“

