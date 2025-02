Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star hat die wenigsten Anrufe bekommen

Olympia-Star Jürgen Hingsen musste als erster Promi das Dschungelcamp verlassen. Nun stand der nächste Exit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an.

Bei der Dschungelprüfung „Bus- und Bäh-Tag“ war eine ordentliche Portion Ekel dabei. Immerhin holten Timur Ülker und Jörg Dahlmann insgesamt fünf Sterne. Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss lieferten sich unterdessen einen Zoff um eine „dämliche Kuh“.

Jürgen Hingsen muss das Camp verlassen

Sonja und Jan verkünden, dass Jürgen Hingsen der erste Star ist, der das Camp verlassen muss. „Ich werde beim Essen an euch denken“, so die Zehnkampf-Legende, als er sich von allen nacheinander herzlich verabschiedet. „Ich will noch hier bleiben“, stellt Maurice klar, als Jürgen weg ist. Jörg glaubt, dass er der Nächste ist, der seinen Rucksack packen muss.

Schließlich musste er bis zuletzt neben Jürgen um seinen Verbleib zittern und geht davon aus, die zweitwenigsten Stimmen der Zuschauer bekommen zu haben: „Ich weiß, dass ich hier nicht gewinnen kann und will gerne so bis zum Mittelfeld weiterkommen. Aber auszuscheiden, als Erster oder Zweiter, ist scheiße!“ Und während sich Jörg Sorgen macht, geht es Jürgen umso besser: Kurz nach seinem Auszug überrascht ihn seine Ehefrau Francesca mit Baiser-Törtchen.

Auch dieser Star muss das Dschungelcamp verlassen

Jürgen Hingsen musste als erster Promi das Dschungelcamp verlassen – der nächste Exit stand dann schon in der nächsten Folge an. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben verkündet, welcher Promi die wenigsten Anrufe erhalten hat: Yeliz Koc fliegt aus dem Dschungelcamp und konnte die Zuschauer nicht überzeugen.

Heimweh der Mütter

Alessia ist ungewöhnlich ruhig und nachdenklich, zieht sich allein an den Weiher zurück. „Ich vermisse meine Familie sehr und ich versuche die ganze Zeit nicht zu weinen. Aber heute kann ich nicht mehr!“, so Alessia in Tränen aufgelöst zur tröstenden Anna-Carina. Auch Edith hat keinen guten Tag, sie vermisst ihre Kinder: „Diese Kraft, diese Energie, die sie einem schenken. Und auch diese Liebe, die man immer wieder von ihnen bekommt.“ Bitterlich weinend liegt an Nina in einer Hängematte: „Ich bin so traurig. Es macht mich irre, dass ich nicht weiß, ob alles gut ist! Dass ich meine Kinder vermissen werde, war mir klar, aber ich vermisse auch wahnsinnig meinen Mann!“

Trump-Gate

Während Jörg und Timur bei der Dschungelprüfung um Sterne kämpfen, ist der Jörg-Trump-Motivations-Move Thema im Camp. Maurice und Edith berichten, was passiert ist. Auch die anderen Camper sind entsetzt. Sam fragt sich, warum Jörg so agiert: „Als ob er sich eine Rolle zuschustern will, bei der er denkt, dass das beim Zuschauer gut ankommt. Aber das ist too much!“ Und natürlich wird Jörg nach seiner Rückkehr dazu ins Visier genommen…

Entschädigung: Salz und Pfeffer

Im Dschungeltelefon wartet auf die gestrigen Schatzsucher Maurice und Yeliz eine Nachricht und eine Dose. „Liebe Stars, gestern wurde euch der Gewinn der Schatzsuche fälschlicherweise verwehrt. Bienen sind auch in der Lage mit ihren Beinen zu schmecken. Daher erhaltet ihr jetzt euren Gewinn der Schatzsuche!“ Die Freude bei allen Campern ist riesig. Und dann wird die Dose geöffnet: Es gibt Salz und Pfeffer!

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.