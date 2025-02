Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? An Tag 11 gibt es eine große Überraschung

Die „hilfsbereite“ Edith sorgt im Dschungelcamp mit einem echten Gaumenschmaus für Glücksmomente. Lilly spricht über ihre Kindheit und die prägende Rolle ihrer Großeltern, Jörg über seine Krebserkrankungen und für Anna-Carina und Pierre wird die Dschungelprüfung „Tauch Under“ zu einem Problem. Auch Maurice und Edith haben eine schwere Aufgabe zu lösen: Durch eine geheime Mission können sie jemanden befreien und auch alle anderen Stars glücklich machen.

Edith und Maurice müssen zu einer ganz besonders Mission antreten und verlassen das Camp. Ziel ist es, Maurices Luxusgegenstand, den Kuschelhasen „Schnuffel“, zu befreien. Wenn die beiden Stars es schaffen durch Teamwork drei Bälle durch ein Labyrinth zu bringen, darf Maurice seinen Lieblingshasen wieder in die Arme schließen und ins Camp mitnehmen.

Doch das ist noch nicht alles: Wenn „Schnuffel“ befreit wird, bekommen auch alle anderen Stars ihre Luxusgegenstände wieder. Maurice ist motiviert wie selten: „Wir gehen erst nach Hause, wenn wir das geschafft haben!“ Und es klappt: Sie schaffen es und Maurice kann seinen Stoffhasen wieder abknutschen!

Plötzlich muss kein Star gehen – Moderatoren sorgen für eine Überraschung

Yeliz Koc war nach ihrem Exit total enttäuscht. Nina Bott war dagegen glücklich, dass sie das Dschungelcamp verlassen konnte. Und schon einen Tag später stand der nächste Exit an – zumindest dachten das die Star. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben verkündet, welcher Star die wenigsten Anrufe bekommen hat – und zwar Edith Stehfest. Dann sorgten die Moderatoren aber für eine riesige Überraschung: Edith Stehfest muss das Camp noch nicht verlassen und darf bleiben.

Lilly Becker spricht über ihre Eltern

Alessia fragt Lilly nach ihrem richtigen Vornamen: „Sharlely.“ Von Boris sei dann die Idee gekommen, „Lilly“ zu sagen, weil die Leute den Namen sonst nicht aussprechen könnten. „Meine engsten Freundinnen nennen mich ‚Shar‘.“ Dann erzählt das Model von ihren Eltern, die bei einem Autounfall gestorben sind: „Mein Vater ist deutsch.“

Woher genau in Deutschland, will die Alessia wissen? „Weiß ich nicht“, so die Lilly weiter. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich meinen Vater kennengelernt hätte. Ich habe ein Foto von ihm und ich sehe aus wie er – 100 Prozent“, erzählt sie im Dschungeltelefon. Sie nenne ihn immer Jan, weil es ein typisch deutscher Name sei. „Er ist tot. Er ist gestorben mit meiner Mama. Das ist 45 Jahre her, seit ich drei Jahre alt war“, berichtet die 48-Jährige Alessia weiter.

Auch von ihrer Mama wisse sie gar nichts, aber sie habe viele liebe Storys über sie gehört. „Sie war wild, sie war hübsch, locker, viele Freunde. Alle haben sie gemocht. Wenn meine Mutter da war, war jeder happy. Ich habe ihren Charakter bekommen. Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter. Mehr Details möchte ich auch nicht wissen.“ „Wie bist du denn groß geworden“, fragt Alessia. „Bei Oma und Opa – das sind die Allerallerwichtigsten in meinem Leben.“

Ohne ihre Großeltern wären sie und ihre Schwester in einem Waisenhaus großgeworden. Sie habe eine richtig gute Kindheit gehabt, sie haben die Liebe gefühlt. „Die Liebe von einer Oma ist so besonders. Ich konnte ihr alles erzählen – auch wie mein Mann im Bett war. Ich glaube an Schutzengel, an Geister – Oma ist auch hier, Oma ist überall.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.