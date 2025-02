Dschungelcamp 2025: Tomaten-Gate – Edith Stehfest kocht vor Wut

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es erneut zum Eklat beim Kochen. Diesmal standen Tomaten im Mittelpunkt – kurz danach kam es zu einem Reis- und Salz-Eklat. Besonders Edith Stehfest nimmt kein Blatt vor den Mund.

Kaum ist das Essen im Camp, geht der Streit los – der Hauptdarsteller heute: Tomaten! Alessia will Tomatensoße machen, richtig italienisch. Edith ist hingegen dafür, die Tomaten roh zu lassen. Sie stimmen ab und die Mehrheit ist für die Soße, aber die Musikerin besteht darauf, die Tomaten aufzuteilen. Die 23-Jährige mag nicht mehr kochen: Das sei ihr jetzt alles zu dumm. Edith findet, entweder sei Alessia jetzt eine richtige Köchin und bestimme, ohne Fragen zu stellen, oder sie lasse es.

„Doch, ich bin ein Teamplayer und ich möchte nicht für mich entscheiden“, so das Reality-Sternchen. Edith springt auf und entscheidet: „Ok, dann übernehme ich das Essen!“ Beim Anfassen des Fleischs bittet Sam in Ediths Richtung: „Nicht immer alles ungewaschen anfassen.“ Edith rastet aus und schreit den 33-Jährigen an: „Sam, jetzt reicht’s wirklich!“

Sam sitze die ganze Zeit nur rum und mache gar nichts. Aber auch der Reality-Star kann schreien und schießt zurück: „Du kommst hier rein, lästerst bei Jörg, stachelst Leute gegeneinander auf. Über Pierre ziehst du her. Es ist nicht zu viel verlangt, sich einfach mal die Hände zu waschen.“ Er kann nicht aushalten, wie Edith alle gegeneinander ausspiele und alles umdrehe: „Hüpf‘ hier durch den Garten und lass mich in Ruhe“, giftet er Edith an.

Lilly geht schließlich zwischen die kämpfenden Hähne und trennt die beiden: „Enough! Bitte, es ist immer noch Fernsehen!“ Edith und Lilly gehen spazieren und die 29-Jährige regt sich weiter über Sam auf. Der mache nie irgendwas und dann diese unnötigen Kommentare von der Seite. Sogar Sams Wäsche habe Pierre für ihn gewaschen. Lilly nimmt die aufgelöste Edith in den Arm.

Reis- und Salz-Eklat eskaliert

Im Camp stinkt’s – und zwar verbrannt! Yeliz, Nina, Lilly und Timur bemerken, dass sowohl Reis als auch Bohnen angebrannt sind. „Wer hat die Bohnen aufs Feuer gepackt ohne Wasser“, fragt der GZSZ-Star in die Runde. „Wie kann das passieren“, will auch Edith wissen. „Das ist braune Suppe mit Schwarz“, stellt sie fest. Anschließend diskutieren die Camper, wie man nun mit den verbrannten Bohnen und dem Reis umgehen soll. Viele Köche, viele Meinungen. Da sie es sowieso nicht esse, sei es der Teamchefin eigentlich egal, wie sich die anderen entscheiden. „Diese Haltung finde ich jetzt aber ein bisschen schwierig, Alessia“, kontert Edith. „Du isst es nicht und lässt das Essen verbrennen.“

Von wegen Kochen mit Amore: Edith fehlt bei Alessia die Wertschätzung für die Lebensmittel. Das lässt Alessia sich nicht sagen! „Ich koche jeden Tag Reis mit Bohnen, ich hab‘ das noch nie verbrannt. Als würde ich euch verbranntes Essen geben. Wie herzlos wäre das denn?! Mit Herz koche ich euch jeden Tag das Essen. Ich esse davon keinen Löffel. Dann koch‘ du doch demnächst.“ Zur Schadensbegrenzung will Edith Reis und Bohnen würzen. Das sieht Sam aber nicht ein: Warum die raren Gewürze jetzt an verbranntes Essen verschwenden!? Das sei doch total unsinnig. Erneut also köchelnde Leidenschaft im Camp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.