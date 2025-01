Dschungelcamp 2025: Todesdrama um die Eltern von Jörg Dahlmann

Die Gemüter im Dschungelcamp werden auf eine harte Probe gestellt! Denn zum dritten Mal in Folge holten die Stars in der Dschungelprüfung keine Sterne – das gab es bisher noch nie. Und die Kandidaten teilen auch wieder Geschichten aus ihrem Leben – so auch Jörg Dahlmann. Der Sportkommentator hat seine Eltern auf tragische Weise verloren.

Lilly Becker und Jörg Dahlmann bestreiten gemeinsam die Nachtwache. Der Sportkommentator erkundigt sich nach Lillys Wohlbefinden. Es ist alles in Ordnung, nur der Schlafmangel macht Lilly zu schaffen. Jörg kommt auf seinen Vater zu sprechen: „Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater an Krebs verstorben ist. Es war immer scheiße in der Schule, wenn alle erzählt haben, was sie für Unternehmungen mit ihrem Vater gemacht haben. Ich war als kleines Kind richtig niedergeschlagen.“

Der 66-Jährige habe dadurch nie handwerkliche Dinge gelernt, weil ihm der Vater gefehlt habe. Aber dafür habe er eine tolle Mutter gehabt. Diese hat sich nach dem Tod ihres Mannes dazu entschieden, erstmal mit ihren Kindern allein zu bleiben. Jörg findet das Verhalten seiner Mutter total selbstlos, da sie als Witwe mit gerade mal 38 Jahren auf einen neuen Partner verzichtet und ihre Kinder an erste Stelle gestellt hat. Erst später habe sie einen neuen Mann kennengelernt. Auch der sei wenige Jahre später an Krebs verstorben. „Die tat mir so leid.“

Jörg Dahlmann begleitete seine Mutter bis zum letzten Atemzug

Jörg erzählt Lilly davon, wie er seine Mutter bis zum letzten Atemzug begleitet hat. Das war sehr schlimm für ihn, plötzlich war alles stumm. Jörg wird emotional und muss sich sammeln. Er fragt Lilly, ob auch sie schon mal jemanden sterben gesehen hat und sie erzählt vom Tod ihrer Oma: „Ich habe Amadeus ins Bett gelegt, ich rufe Oma an, für alte Menschen dauert es immer lange, ans Telefon zu gehen. Dann sagt sie: ‚Ich ersticke‘ – und dann war sie tot am Telefon. Sie hat was gegessen, was steckengeblieben ist.“ Lilly findet es gut, dass Jörg die Tränen rauslässt. Das zeigt auch, was er für eine tolle Mutter er hatte. „Mütter sind wichtig und die brauchen Respekt“, so Lilly.

