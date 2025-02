Dschungelcamp 2025: Timur Ülker macht eine Ansage – danach eskaliert der Streit

Timur konfrontiert die Gruppe im Dschungelcamp mit einem Thema, das für Aufruhr sorgt – doch seine Worte kommen bei den meisten nicht gut an. Auch Edith und Pierre geraten aneinander.

„Mir ist etwas aufgefallen, das ich gar nicht cool finde. Das hat einen ganz privaten Background.“ Timur eröffnet das Gespräch am Lagerfeuer, nicht ahnend, dass er damit eine nicht enden wollende Diskussion auslöst. „Ich finde es nicht cool, wenn sich über einzelne Personen lustig gemacht wird. Anna, ich muss dich da ansprechen. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann sprich es direkt an – aber mach nicht diese Hinterrücks-Geschichten.“

Anna-Carina ist fassungslos. „Gegen wen soll ich denn hinterrücks was machen?“ Timur bleibt dabei: „Bei Edith fällt mir das extrem auf – und ich persönlich reagiere da sehr allergisch drauf. Aber das hat etwas Persönliches.“ Pierre hakt nach: „Wenn es etwas Persönliches ist, warum besprichst du es dann hier offen? Das ist doch übergriffig! Was maßt du dir denn an?“ Der 35-Jährige führt ein Beispiel an: „Sie steht im Regen, genießt den Regen – und ihr macht euch darüber lustig.“

Alessia mischt sich ein: „Seitdem du ein ‚Vielleicht‘ bekommen hast, versuchst du, mit allen Dingen, dass die Sendezeit auf dich kommt. Du suchst nach Themen, die völlig irrelevant sind – einfach, weil du Angst hast, rauszufliegen!“ Timur bleibt gelassen: „Mir ist es egal, ob ich rausfliege. Das ist kein Argument.“ Doch Alessia gibt nicht nach: „Vielleicht hat dich deine Familie auch einfach motiviert? Die haben doch geschrieben: ‚Komm mehr aus dir heraus‘.“ Timur nickt. „100 Prozent! Und: ‚Steh für deine Werte.‘ Und das tue ich!“

Für Anna-Carina ist die Sache klar: „Seitdem du gestern mit Edith ein schönes Gespräch hattest, bist du heute total verändert. Du bist wie hypnotisiert!“ Edith bittet die Schlagersängerin, ihr zu erklären, was sie mit „hypnotisiert“ meint. Anna-Carina blockt ab: „Brauch‘ ich nicht. Du verstehst es doch eh nicht.“ Edith kontert: „Du lachst gerne Menschen aus, Anna-Carina!“ „Oh ja, guck dir das an!“, entgegnet sie ironisch, völlig konsterniert. Lilly springt auf: „STOP!“ Sie versteht nicht, warum Timur das Thema überhaupt anspricht. Die Situation eskaliert. Maurice wird wütend und brüllt: „Anna, lass dich nicht provozieren. Hör auf!“ Dann kommt es zum finalen Eklat: Edith geht erneut auf Anna-Carina zu, doch die springt auf. „NEIN, ich will nicht mit dir reden!“

Anna-Carina stürmt weinend mit Lilly aus der Gruppe

Anna-Carina stürmt weinend mit Lilly aus der Gruppe. „Ich schwör’s dir, der ist ja wie verzaubert!“ Die beiden sind fassungslos – wo kam das plötzlich her? Wieso hat Timur so reagiert? „Da ist irgendeine manipulative Technik, die ihm da eine Gehirnwäsche unterzogen hat, dass dieser Mann wie ferngesteuert die Leute anmacht“, so die Schlagersängerin. Sie ist überzeugt: Timur macht das nur, weil in seinem Brief stand, dass er sich mehr zeigen soll. Aber warum muss er das ausgerechnet auf ihrem Rücken austragen? Maurice kommt dazu und glaubt, dass Timur nach Gründen sucht, um den „Messias raushängen zu lassen“. „Das war auch mein Streitthema mit ihm, weil ich gesagt habe, du machst hier gewisse Sachen, damit du auffällst, damit du bei den Zuschauern gut ankommst.“

