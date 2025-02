Dschungelcamp 2025: Streit zwischen Maurice Dziwak und Timur Ülker nimmt kein Ende

Drama, Drama, Drama: Der Streit zwischen Maurice Dziwak und Timur Ülker nimmt bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kein Ende. Immer wieder geraten die beiden lautstark aneinander.

Der Zoff zwischen Maurice und Timur ist noch lange nicht vorbei – jetzt folgt die Nachbesprechung. Maurice sucht das Gespräch mit Jörg und Anna-Carina und kann nicht fassen, was passiert ist: „Der sacht zu mir, ich soll mich schämen. Lass‘ ich gar nicht an mich ran! Er hat es direkt als Angriff aufgenommen – wat soll ich machen? Für mich war dat Berechnung, damit man draußen gut ankommt, verstehste? Ich hab‘ dat Reality-Game durchgespielt“, erklärt er überzeugt.

Und jetzt solle er sich auch noch bei Timurs Frau entschuldigen? „Jetzt geht der GZSZ-Star auf diese Schiene… Das ist alles kalkuliert. Ich war von Anfang an vorsichtig.“ Timurs Argumente seien für ihn völlig sinnlos.

„Krass, wie der dich angebrüllt hat. Ich hab‘ das bis da unten gehört!“

Währenddessen kehrt Timur ins Camp zurück – sichtlich aufgewühlt. Alessia und Lilly wollen wissen, worum es ging, doch er hält sich zunächst bedeckt. Dann stößt Sam dazu und kann es kaum glauben: „Krass, wie der dich angebrüllt hat. Ich hab‘ das bis da unten gehört!“, so der 33-Jährige. Schließlich bricht es aus Timur heraus: „Ich hätte versucht, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken? Ich schwöre auf meine Mutter! Ich verstehe, dass man hier gewinnen und weiterkommen möchte, auch Schlagzeilen will – aber was heißt dieses ‚Aufmerksamkeit auf sich ziehen‘? Es war einfach so abscheulich. Wie kommt man auf sowas Krankes? Das habe ich noch nie erlebt.“

Edith nimmt den 35-Jährigen mit zum Weiher, um in Ruhe mit ihm zu sprechen. Dort fasst Timur für sich zusammen: „Er hat einfach ein Problem mit sich. Das ist nicht mein Problem.“ Damit behält Timur leider nicht recht. Auch später geraten er und Maurice immer wieder lautstark aneinander…

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.