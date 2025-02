Dschungelcamp 2025: Straffer Zeitplan – um diese Zeit klingelt bei Jan Köppen der Wecker

Wenn die Zuschauer zur Primetime das Dschungelcamp verfolgen, ist es in Australien früh am Morgen. Damit Moderator Jan Köppen nicht verschläft, stellt er sich eine ganze Armee von Weckern – und gibt jetzt einen Einblick in den Arbeitsalltag.

Die Arbeitstage beginnen für Sonja Zietlow und Jan Köppen extrem früh. Wenn die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zur Primetime bei RTL startet, ist es 5.15 Uhr in Australien. Der straffe Zeitplan beginnt jedoch schon viele Stunden vor der Live-Show.

Der erste Wecker klingelt um 21.55 Uhr

Um 21.55 Uhr klingelt der erste Wecker bei Jan Köppen, wie er jetzt in einer Instagram-Story verraten hat. Um 22.25 Uhr sowie 22.30 Uhr folgen zwei weitere Weckgeräusche. „Ich habe meinen Tageslichtwecker mit zwei Zeiten eingestellt, der macht auch Geräusche, dann habe ich mein Handy, das ist ein bisschen verspätet eingestellt. Dazu noch mein Whoop-Armband und meine Apple Watch – so um den Dreh drei bis vier Wecker“, sagt Jan Köppen laut der Bild-Zeitung.

Jan Köppen geht täglich um 15 Uhr ins Bett

Der Arbeitsalltag bringt noch weitere Herausforderungen mit sich: Um für die abendliche Sendung in Deutschland fit zu sein, geht der Moderator bereits um 15 Uhr ins Bett. Das ist mitten am Tag – deshalb hat er sein Zimmer extrem abgedunkelt, um gut schlafen zu können. „Das sieht aus wie ein richtig creepy Raum – hier kommen ja auch noch Leute, die putzen“, plaudert der Moderator in einem Instagram-Video aus.

So straff ist der Zeitplan vor der Live-Show

Seit Tagen trainierte Jan Köppen das frühe Aufstehen. Spätestens 22.30 Uhr steht Jan Köppen auf – um 5.15 präsentiert er täglich gemeinsam mit Sonja Zietlow das Dschungelcamp und muss dann immer bestens gelaunt sein.

Und auch in den Stunden dazwischen herrscht ein extrem enger Zeitplan: Jan Köppen muss nicht nur aufgestanden, geduscht, sich angezogen und gefrühstückt haben, sondern sich auch noch auf die Show vorbereiten und Besprechungen stehen an.

Anschließend folgt eine längere Anfahrt von rund einer Stunde zum Produktionsgelände. Und in die Maske muss der Moderator auch noch. Die zwei Stunden Freizeit am Tag nutzt er am Strand oder lässt seine Drohne in die Luft steigen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.