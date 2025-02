Dschungelcamp 2025: So lief die Dschungelprüfung für Edith Stehfest und Lilly Becker

Auch an Tag 12 mussten die Stars bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder zu einer Dschungelprüfung antreten. Diesmal mussten Lilly Becker und Edith Stehfest die Sterne holen.

„Wir haben euch ein Menü zusammengestellt, das es so bisher noch nie im TV gab“, erklärt Dr. Bob zu Beginn der Prüfung „Dinnieren oder Blamieren“. Und so hat Lilly wieder eine Essensprüfung zu bewältigen. Dieses Mal gemeinsam mit Edith. Neun Quizrunden müssen die beiden durchlaufen und je nachdem, ob die Antwort richtig oder falsch ist, muss eine halbe oder eine ganze Portion der dargereichten Spezialität gefuttert werden.

„Ja, let’s go! Worauf warten wir“, so Lilly gewohnt hochmotiviert. Aus Saudarm, australischem Sandwurm („Schmeckt wie die alte Qualle von gestern, die am Strand lag“, so Edith), Ziegenanus, Schafsbockhoden, Rinderhirn, Krokodilherz, Lammmagen, Schweinezunge und Büffelvagina besteht das exklusive Menü.

Edith Stehfest und Lilly Becker müssen Fragen beantworten – und damit Sterne erspielen

Fragen wie „Wie heißt die Hauptstadt Australiens?“, „Welche australische Sängerin feierte mit Songs wie ‚The Loco-Motion‘ Erfolge?“, „Wie lange braucht die Erde, um sich um die Sonne zu drehen?“, „Wie heißt euer Mitcamper Pierre mit Nachnamen?“, „Wie viele Umlaute gibt es in der deutschen Sprache?“ oder „Wie viele Zeitzonen gibt es in Deutschland?“ müssen Edith und Lilly beantworten.

Und beide zeigen volle Frauenpower! Wie zwei hungrige Löwinnen kämpfen die beiden um die Sterne. Vor keiner australischen Köstlichkeit machen die Stars halt und probieren immer wieder aufs Neue, jeden Gang dieses einmaligen Menüs komplett zu verspeisen. Doch es gelingt nicht immer, innerhalb von einer Minute die Portion zu kauen und zu schlucken.

Vieles landet wieder auf den Tellern. „Ich fand, ihr habt das Bombe gemacht, ihr seid wahre Helden. Ihr könnt stolz auf euch sein“, lobt am Ende Sonja Zietlow. Mit vier von neun Sternen geht es für die beiden zurück ins Camp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.