Dschungelcamp 2025: So lief die Dschungelprüfung für Anna-Carina Woitschack und Pierre Sanoussi-Bliss

Auch in der neuen Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mussten sich die Stars in der Dschungelprüfung beweisen. Für Anna-Carina Woitschack und Pierre Sanoussi-Bliss wird die Challenge „Tauch Under“ jedoch zu einem Problem.

Bei ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung können sich Anna-Carina und Pierre gegenseitig mit Worten und Taten unterstützen. „Es gibt zwei Tunnelsysteme: einmal hier oben an Land und sowas Ähnliches ist unter der Erde, dort gibt es verschiedene Kammern: Kammern mit Wasser und Kammern mit Luft“, erklärt Sonja.

Anna-Carina Woitschack: „Ich kann das nicht. Ich habe solche Angst!“

Wasser und Tauchen, das ist zu viel für die Schlagersängerin. „Ich kann das nicht. Ich habe solche Angst!“ Anna-Carina ist verzweifelt, sie weint und zittert. Pierre versucht zu trösten und sie aufzubauen: „Natürlich machst du das! Das machst du locker.“ Auch Jan motiviert: „Stell dir vor, es ist ein Pool!“ Anna-Carina wagt einen Versuch und steigt ein paar Schritte die Leiter hinab in den Tunnel voller Wasser. Sie weint. Sonja eilt dazu und versucht sie aufzubauen. Vergebens.

Sonja und Jan schlagen einen kleinen Tausch à la „Bäumchen, wechsel‘ dich“ vor. Die 32-Jährige, die nun also im oberirdischen, trockenen Tunnel bleibt, muss Code-Wörter an Pierre im Unterwassertunnel weitergeben. Dort sind die Sterne mit Buchstaben-Vorhängeschlössern gesichert, die nur mit diesen Code-Wörtern abgelöst werden können. Sowohl in den über- als auch unterirdischen Kammern befindet sich von Kröten über Spinnen und Pythons bis hin zu Krokodilen, Schlangen und Ratten natürlich auch noch allerlei Getier. Sehr zaghaft arbeitet sich die Schlagersängerin von Kammer zu Kammer und ruft dabei immer wieder „Du lieber Himmel“.

Der 62-Jährige gibt unterirdisch alles, scheitert allerdings an der korrekten Schreibweise von „Zenit“ und daran, dass er die kleinen Schloss-Buchstaben nicht gut erkennt. Schlussendlich kommt Anna-Carina nicht schnell genug durch alle Kammern, sodass die Zeit von neun Minuten bereits nach der fünften Kammer abgelaufen ist. Mit zwei von insgesamt neun Sternen kehren die zwei Prüflinge zurück ins Camp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.