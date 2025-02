Dschungelcamp 2025: Sam Dylan gönnt Lilly Becker die Krone nicht

Das Dschungelcamp hat eine neue Königin: Lilly Becker gewann die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Sam Dylan scheint ihr die Dschungelkrone jedoch nicht zu gönnen.

Lilly Becker ist die Siegerin im Dschungelcamp. Und alle Mitcamper freuen sich darüber! Alle? Nicht ganz! Denn einer ist von der neuen Majestät so gar nicht angetan – und zwar Sam Dylan. Er ist auch der einzige, welcher bei ihrer Ankunft im Hotel nicht geklatscht hat.

„Da war ich der Einzige, der nicht geklatscht hat“, sagt Sam Dylan im Interview mit RTL. „Ich hatte mit Pierre meinen Favoriten und sie hat die vergangenen Tage viel über mich gelästert“, so der Freund von Rafi Rachek.

Zwischen Lilly Becker und Sam Dylan krachte es im Dschungelcamp

Lilly Becker und Sam Dylan haben sich in der Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich gezofft. Auslöser dafür war eine Diskussion, wer welche Schicht bei der Nachtwache übernimmt. Als Sam Dylan sich einmischt, sagt Lilly Becker lautstark: „Hör mal zu. Shut up.“

Das hat der Reality-Star nicht auf sich sitzen lassen – kurz danach ist der Streit eskaliert. „Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab’ mal ein bisschen Respekt!“, sagt Sam Dylan zu Lilly Becker. Dann schimpfte die 48-Jährige immer weiter: „Dreimal keine Sternchen, nicht helfen, nicht kochen, nicht sauber machen, nix holen – er macht einfach nix.“

Im Dschungeltelefon hat Sam Dylan seinen Unmut freien Lauf gelassen: „Shut up – Halt die Schnauze. Wow! So kann sie mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie es vielleicht täglich gesagt und er hat dann shut up gemacht. Ich aber nicht.“ Dann giftet Lilly Becker wiederum weiter gegen Sam Dylan: „Er kann so viel Make-up tragen, wie er will – er ist und bleibt ugly. […] Er ist ein ekelhafter Junge, sorry.“

Sam Dylan scheint noch immer nachtragend zu sein – auch im Hotel scheint er Lilly Becker zu ignorieren. Sie selbst sieht das dagegen nicht mehr ganz verbissen, wie sie auf einer Pressekonferenz nach ihrem Triumph erzählt, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. Auf die Frage, ob sie mit Sam Dylan sich wieder vertragen habe, antwortet sie: „Oh ja. 100 Prozent. Ich habe auch im Camp Frieden mit Sam geschlossen. Ich habe mich auch entschuldigt.“ Das scheint Sam Dylan jedoch nicht ganz so zu sehen.