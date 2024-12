Dschungelcamp 2025: RTL verwirrt mit Indizien zu den Kandidaten

Bei RTL steht im Januar die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in den Startlöchern. Nun sorgt der Sender mit einem Video für Verwirrung zu den Kandidaten.

In wenigen Wochen geht das Dschungelcamp in die nächste Runde. Für die Stars stehen dann Nachtwache am Lagerfeuer, Ekelprüfungen und Streitereien mit Campbewohnern an der Tagesordnung. Abhängig ist der Entertainment-Faktor jedoch von den Kandidatinnen und Kandidaten – aber welche Stars sind in Down Under überhaupt dabei?

RTL bestätigt Lilly Becker und Maurice Dziwak offiziell

Bisher sind beinahe alle Kandidaten durchgesickert – jedoch wurden bisher nur zwei Stars vom Sender offiziell bestätigt: Lilly Becker und Maurice Dziwak sind definitiv dabei. Weitere Namen hat RTL bisher nicht bekanntgegeben – der Sender postete jedoch ein Video, welches für Verwirrung sorgt und die Gerüchte um die potenziellen Stars weiter anheizt.

Video sorgt für Verwirrung bei den Fans

„Wir haben eine KI gefragt, wie unsere Dschungel-Stars wohl als Tiere aussehen würden“, schrieb der Sender bei Instagram und postete dazu einen Clip. Darin werden unter anderem ein weiblicher Koala-Bär, ein Löwe, ein Alligator, ein Schnabeltier und eine Leopardin gezeigt. Sofort begann das Rätselraten der Fans, welche Promis damit gemeint sein können.

Einige Fans glauben in den Kommentaren, dass es sich bei dem Papagei im Video um Sam Dylan handeln könnte. Die Leopardin wird hingegen mit Lilly Becker und der Löwe mit Maurice Dziwak in Verbindung gebracht. RTL verspricht aber auf seinem Instagram-Kanal: „Die Auflösung gibt’s schon bald hier auf dem Kanal.“

Dschungelcamp läuft diesmal zur Primetime

Die bisher zwei bestätigten Kandidaten Lilly Becker und Maurice Dziwak freuen sich auf das Dschungelcamp. „Viele Leute haben im letzten Jahr meinen Namen missbraucht und über mich gesprochen. Das hat mir innerlich geschadet. Ich war nicht mehr auf Social Media, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, was die Leute über mich denken. Und jetzt ist Schluss mit lustig: Lilly, zeig dich!“, sagt die 48-Jährige im Interview mit RTL. Das Dschungelcamp startet 2025 vergleichsweise spät – erst am 24. Januar geht es diesmal los. Und es gibt eine große Neuerung: Die Show wird erstmals komplett um 20.15 Uhr gezeigt.