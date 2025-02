Dschungelcamp 2025: Pipi-Zoff zwischen Edith Stehfest und Alessia Herren eskaliert

Ein vermeintlicher Fauxpas am Fäkalienort sorgt im Dschungelcamp für Lagerfeuer-Zoff zwischen Alessia und Edith. Und dann läuft der Streit völlig aus dem Ruder.

Anna-Carina kommt von der Toilette und beschwert sich, dass wieder alles voller Urin war: „Auf der Toilette war vorhin der ganze Rand abgepullert.“ Edith hat sofort eine Vermutung: „Ja, ich weiß auch, wer das war. Es ist schon das dritte Mal, dass ich es mitbekomme – bei Alessia.“ Edith nimmt sich vor, das Reality-Sternchen später direkt darauf anzusprechen. Doch dazu kommt es nicht, denn Anna-Carina informiert Alessia vorab über Ediths Verdacht.

Die 23-Jährige fühlt sich öffentlich bloßgestellt und geht vor versammelter Gruppe in die Konfrontation: „Ich bin eine hygienische, saubere Frau und du stellst mich hier gerade so hin, als würde ich die Toilette vollpinkeln wie ein kleines Kind! Für mich ist das Thema beendet: Ich war das. Ich hab‘ die Toilette vor ganz Deutschland jedes Mal komplett angepinkelt – weil ich ja unter ständiger Beobachtung von Edith stehe! Wie ein Teufel! Ratte! Ratte, Ratte, einfach! Will mir was von Hygiene erzählen, aber hat überall Dreck am Körper, Alter. Das war das letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe. Ich möchte in diesem Camp nichts mehr mit dir zu tun haben!“ Edith bleibt gelassen und kontert mit einem Sprichwort: „Getretene Hunde bellen, sag ich dazu nur.“

Alessia Herren verzeiht nicht

Der Pipi-Zoff ist noch lange nicht vorbei. Wild wird darüber in verschiedenen Konstellationen diskutiert. „Dieses Pipi-Gate zwischen Alessia und Edith kann ja eine Karriere ruinieren! Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vor Gericht landet. Das ist Rufmord“, gibt Sam im Dschungeltelefon zum Besten. Aber wenn es Alessia nicht war, wer hat dann die Klobrille verschmutzt? Pierre nicht, der sitzt beim Pinkeln, Maurice klappt Klodeckel und Klobrille hoch… es bleibt ein ungelöster Fall.

Aber Fakt ist: Alessia wird Edith nicht verzeihen: „Sie lügt. Wenn ein Mensch in meinem Herzen ist, dem verzeihe ich immer wieder. Aber die Frau – ich mochte die wirklich – aber die juckt mich nicht. Sie hat einen Fehler gemacht und jetzt ist sie bei mir unten durch. Das werde ich ihr niemals verzeihen. Das ist ein so unangenehmes Thema, bei dem sie mich bloßgestellt hat.“

Und auch wegen des Kochens eskaliert der Streit

Die Essenslieferung trifft ein und Lilly übernimmt das Vorlesen: „Drei Nachtduft-Lilien, drei weiße Süßkartoffeln, eine Handvoll roten Glücks-Klee, Litschis und einen Hasen.“ Doch während sich die Stars über die Zutaten freuen, beginnt der nächste Lagerfeuer-Zoff: Edith will – wie gewohnt – bestimmen, wie das Essen zubereitet wird. Doch Lilly hat andere Pläne: „Lass‘ es uns zusammenkochen – BITTE! Just leave it! Weißt du, was marinieren heißt?“

Sie besteht darauf, dass alles angebraten wird und überträgt Edith nur die Verantwortung für den Hasen. Doch auch beim Gemüse will die Musikerin mitreden – was Lilly genervt abblockt. Pierre beobachtet das Ganze amüsiert: „Wenn ich Karten dafür kaufe, dann möchte ich auch nicht einen anderen Film sehen.“ Schließlich gibt Edith nach und gießt einfach Wasser über den Hasen, woraufhin es mächtig zu qualmen beginnt. Sam hebt skeptisch die Augenbrauen: „Das hat ja was von Hexenküche!“ Am Feuer eskaliert die Situation weiter: Edith ist frustriert. Ihre Kochweise werde ständig kritisiert – wie soll sie es denn allen recht machen? Tränen laufen ihr über das Gesicht. „Warum kann ich nicht einfach mal so kochen, wie ich es will?“

Nach dem Essen nutzt sie die Gelegenheit für eine Versöhnung: Sie entschuldigt sich bei Alessia für den Pipi-Zoff. Sie hätte einfach warten sollen, bevor sie das Thema vor allen angesprochen hat. Alessia nimmt die Entschuldigung an und findet es gut, dass Edith es einsieht. Doch hinter den Kulissen bleibt Skepsis: Später erzählt Alessia Sam, dass Edith ihr die Entschuldigung regelrecht aufgezwungen habe. „Komisch, dass sie nach einem Streit immer wieder ankommt. Was soll ich denn machen, wenn sie dreimal auf mich zukommt?“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.