Dschungelcamp 2025: Maurice Dziwak shoppt sieben Sterne in der „Einkaufs-Strafe“

Maurice Dziwak geht in der Dschungelprüfung bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine Runde shoppen und sucht im „Fischeparadies“, in der „Spielhölle“ und bei „Elektro E. Lend“ nach den heißbegehrten Sternen.

„Ich möchte keinen enttäuschen! Meine Frau guckt zu, meine Familie – und ich will es mir auch beweisen“, so Maurice sichtlich nervös, als er zu seiner Dschungelprüfung „Einkaufs-Strafe“ erscheint. Eine kleine Shoppingrunde durch drei Geschäfte wartet auf den 26-Jährigen. Die angebotenen Waren sind in jedem Shop sehr unterschiedlich. Neben den heißbegehrten Sternen zählen auch zahlreiche tierische Überraschungen zum Sortiment.

In der „Einkaufs-Strafe“ warten viele tierische Überraschungen

Maurice betritt das „Fischeparadies“ voller Aale, Fischinnereien, unzähliger Fliegen und Mehlwürmer. „Bitte, bitte tu‘ mir nichts“, so Maurice, als er in einer Box voller Aale den ersten Stern findet und ablöst. Zaghaft sucht er weiter. „Wühl‘ mal richtig und gib Gas“, feuert Jan ihn an und so verlässt Maurice mit zwei Sternen das „Fischeparadies“.

Einen Snack gibt es bei „Gyros Antony“. Natürlich wird ein Klassiker der griechischen Küche serviert: „Gyros Pita“ (aus Kakerlaken- und Mehlwürmern gefüllt mit Enten-Innereien, Haut vom Entenkopf, Kaviar aus Surströmming, tausendjährigem Ei, Kakerlaken und Mehlwürmern) mit Tsatsiki (aus Stinktofu, Seetang und tausendjährigem Ei) und Surströmming-Pommes. Maurice langt zu, kaut, kämpft, würgt, wimmert und schafft es leider nicht: „Das war zu hart, ich kriegte das nicht runter!“

Der nächste Laden ist die „Spielhölle“. Dort zocken Kröten, Warane, Tauben, Flusskrebse, Skorpione, grüne Ameisen und Kakerlaken um die Wette. Wieder kommt der 26-Jährige mit zwei Sternen raus. Einkaufen macht durstig und bei „Gyros Antony“ gibt’s einen Erfrischungsdrink aus fermentierten Pflaumen, Nattō-Bohnen und Käsefrucht. „Runter mit dem Zeug“, so Maurice, als er ansetzt und rechtzeitig alles austrinkt.

Zu guter Letzt geht der Reality-Star gemeinsam mit Krokodilen, Schlangen, Kakerlaken und Mehlwürmern bei „Elektro E. Lend“ einkaufen. „Dschungel-Python, du siehst wunderschön aus, aber tu‘ mir nichts“, fleht Maurice erneut. „Bitte geh‘ weg! Ooooh, die ist auf Angriff, ich sehe das!“ Zwei weitere Sterne landen in seinem Beutel. Mit sieben Sternen von zehn macht sich Maurice – stolz auf seine Leistung – auf den Weg zurück ins Camp.

