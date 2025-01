Dschungelcamp 2025: Fans empört – Nina Bott spricht über ihre alkoholkranke Mutter

Nina Bott musste in der Vergangenheit schwere Schicksalsschläge verkraften. Die Mutter des GZSZ-Stars war alkoholkrank. Nun hat die Schauspielerin im Dschungelcamp darüber gesprochen – die Fans zeigten sich danach im Netz empört.

Bereits am zweiten Tag legt Nina Bott bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ein Geständnis ab. Die Schauspielerin hatte eine schwere Kindheit und musste sich um ihre Mutter kümmern, welche alkoholabhängig und magersüchtig war.

„Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst“

„Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst“, erzählt Nina Bott den Camp-Kollegen. Da ihre Mutter ein heftiges Alkoholproblem hatte, entschied sich die Schauspielerin, gar keinen Alkohol anzurühren. „Das hat mich total abgeschreckt“, betont der GZSZ-Star.

Sie erzählt weiter: „Als mein Papa sie kennengelernt hat, war das wohl auf einer Brücke. Weil sie nicht mehr leben wollte.“ Ihre Mutter sei schließlich an einer Unterzuckerung gestorben – aufgrund des Alkoholkonsums litt ihre Mutter an Diabetes. Da die Tragödie rund 20 Jahre her ist, fällt es Nina Bott heute leichter, darüber zu reden.

Fans sind empört: „Das ist ja auch für ihre restliche Familie nicht schön“

Dennoch kommt das ehrliche Geständnis bei den Zuschauern nicht gut an. Denn schließlich verrät Nina Bott sehr pikante Details. „Sie sagte zwar, ihre Mama lebt schon lange nicht mehr. Dennoch finde ich es nicht gut, ihre ganze Geschichte so vor einem Millionenpublikum breitzutreten. Das ist ja auch für ihre restliche Familie nicht schön“, schreibt ein Nutzer auf der Plattform X.

Ein anderer User meint, dass Nina Bott die Geschichte in der TV-Show erzählt, um in den Mittelpunkt zu rücken. „Nina, es ist immer gut, schlecht über die eigenen Eltern zu reden. Für ein bisschen Sendezeit…“, heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Zuschauer findet ebenfalls klare Worte: „Sag mal, geht’s noch eigentlich? Wie kann man solche intimen Details eines anderen Menschen so preisgeben?“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.