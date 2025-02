Dschungelcamp 2025: Fake-Vorwürfe! Zwischen Maurice Dziwak und Timur Ülker eskaliert der Streit

An Tag 12 liegen im Dschungelcamp die Nerven blank. Zwischen Maurice Dziwak und Timur Ülker kommt es zum Krach und heftigen Vorwürfen.

Maurice liegt nachdenklich auf dem Boden. Timur geht zu dem Löwen und will sein Mindset ändern: „Ich wollte dir mal was erzählen: Du weißt doch die Diagnose von meiner Tochter damals. Als sie kam, waren wir auch richtig am Ende und wussten nicht mehr weiter als Familie. Dann haben wir uns gesagt: ‚Wir können den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen weiterkämpfen.‘ Wir haben 24/7 gekämpft und sie kann jetzt sehen…“

„Bruder, das ist was anderes“, unterbricht Maurice ihn. „Das ist gar nichts dagegen“ und meint damit das „vielleicht“ vom Vorabend. Im Dschungeltelefon regt er sich dann aber auf: „Du kannst doch nicht diese Story mit ’nem möglichen Rauswurf vergleichen – dat geht doch gar nicht. Ist doch normal, dass ich ein bisschen traurig bin. Ich weiß nicht, wen er da in Szene setzen wollte. Wollte er sich da in Szene stellen, wie tapfer er war, wie die Familie alles geschafft hat? Bruder, dat is‘ wat ganz anderes.“

„Dann erzählt er seine Story von seinem Leben und projiziert auf meine Story“

Sie seien doch hier auch Familie, meint Timur zu ihm, doch der 26-Jährige insistiert: „Hier wird nicht mal ’ne Whatsapp-Gruppe zustande kommen. Da kannste doch nicht von Familie sprechen.“ Am Wasserfall macht er seinem Unmut bei Jörg noch einmal so richtig Luft: „Ich hasse das immer, wenn der zu mir kommt und mir was erzählen will. ‚Kämpf für den‘ und so – halt doch die Klappe, ich weiß doch, was ich mache. Um sich nur selbst zu profilieren. Ich hasse das wie die Pest. Dann erzählt er seine Story von seinem Leben und projiziert auf meine Story. Aber Jörg, du siehst, dat die weiterkommen. Diese gefakte Scheiße. Du kannst keinem trauen, du wirst die wahren Gesichter sehen, wenn die Show vorbei ist. Es nervt so sehr.“ „Dusch‘ dir den Mist weg“, empfiehlt der Sportkommentator. Gesagt, getan!

