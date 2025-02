Dschungelcamp 2025: Drama beim Spülen – Anna-Carina Woitschack kocht vor Wut

Im Dschungelcamp fahren die Gefühle Achterbahn! Die „hilfsbereite“ Edith sorgt mit einem echten Gaumenschmaus für Glücksmomente. Beim Essen ging es noch harmonisch zu – beim Spülen knallt es allerdings gewaltig.

Heute kochen Sam und Anna-Carina: es gibt einen Bund wild gewachsenen Salat, vier gelbe Sommer-Kürbisse, zwei Yams-Wurzeln, Austernpilze, eine Ananas und vier Täubchen. Die beiden Köche machen sich direkt ans Schnibbeln, doch Edith kann es einfach nicht lassen und mischt sich wieder ein: „Soll ich dir noch kurz was zur Knollenwurzel sagen? Behandel‘ sie so wie Petersilienwurzel. Kennst du Pastinake?“

Im Dschungeltelefon beschreibt die Schlagersängerin die Situation mit Edith beim Kochen: „Es ist immer ein schmaler Grat zwischen ‚Ich biete euch gerade meine Expertise an‘ oder ‚Ich bin ein bisschen lehrerinnenmäßig und gucke euch auf die Finger‘.“ „Austernpilze darf man nicht schneiden“, kommentiert die Musikerin weiter. Und Anna-Carina befürchtet: „Jetzt geht das wieder los!“ Nach einer erneuten Frage von Edith reicht es Anna-Carina: „Bitte lass uns einfach machen. Danke.“

Als es an die Zubereitung der Täubchen geht, brauchen die zwei dann aber doch die Hilfe von Edith. „Du bist leider echt die wahre Köchin“, so Alessia. „Sie hat es einfach sensationell gemacht. Das war richtig lecker“, so das Fazit der 23-Jährigen. Und Timur fasst zusammen: „Besonders hat mir die Zutat ‚kein Streit‘ geschmeckt.“

Beim Spülen eskaliert die Situation

War das Abendessen und seine Zubereitung noch recht harmonisch, knallt es dann danach: Obwohl sie es zugesagt hat, will Anna-Carina doch nicht Jörg und Maurice beim Abwasch helfen. Daran kann sich keiner mehr erinnern. Vor allem Lilly und Edith nehmen Anna-Carina in Schutz: „Wer gekocht hat, braucht nicht spülen!“ Lästernd gehen Jörg und Maurice zum Spülplatz. Jörg: „Sie wollte mit, sie hat sogar drum gebeten mitzumachen! Und die anderen waren gar nicht dabei. Und dann legen die los in einem Ton und sagen, nein, nein, nein. Die beiden müssen sich doch gar nicht einmischen.“

Maurice ist auch sauer: „Wir sind doch alt genug, wir können das doch unter uns zu dritt klären.“ Kaum sind die beiden Spüler weg, wird lautstark im Camp über sie hergezogen. „Hatte sie doch gesagt, dass sie mitwollte“, äfft Lilli Jörg nach. Maurice schaut derweil nach vorne: „Aber egal. Wir lassen uns keine schlechte Laune machen. Wir gehen jetzt gleich pinkeln und dann schlafen!“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.