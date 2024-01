Dschungelcamp 2024: So lief der Einzug für die Busch-Promis!

Der Kampf um die Dschungelkrone beginnt! Twenty4Tim, Anya Elsner, David Odonkor, Leyla Lahouar, Heinz Hoenig, Kim Virginia, Fabio Knez, Lucy Diakovska, Felix von Jascheroff, Sarah Kern, Mike Heiter und Cora Schumacher sind endlich da, wo sie hingehören: im Dschungelcamp.

Doch der Weg dahin ist beschwerlich… Was die Ranger bei Kims Leibesvisitation entdecken, wer mit dem Trike in den Dschungel brettert, wer verknallt ist und welche Stars bei der Dschungelprüfung das große Würgen bekommen, zeigte RTL in der Auftakt-Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

So lief der Einzug ins Dschungelcamp

Nach dem ersten Get-together auf einer Yacht fliegen die Stars mit zwei Helikoptern in den australischen Dschungel. Während zehn von ihnen zum Umziehen müssen, werden Heinz und Cora separiert. Bei der Leibesvisitation taucht unerlaubterweise ein Kondom in Kims Rucksack auf: „Man weiß ja nie“, versucht sich die 28-Jährige rauszureden. „Schon mal gut – mitgedacht“, kommentiert Mike trocken, bevor fünf andere Helikopter anrauschen und die zehn Stars in Zweierteams noch tiefer in den Dschungel fliegen.

Für Cora und Heinz geht’s mit dem Trike weiter in Richtung Camp, doch das letzte Stück müssen sie alleine gehen. Nach Klamottentausch und Leibesvisitation geht es weiter zur ersten Prüfung „Das Boot“, um Sterne für das erste Abendessen zu erspielen. Cora: „Wenn ich jetzt den Film gesehen hätte, wüsste ich, was passiert!“ Doch die Ahnungslose meistert die Aufgabe souverän. Während sie auf einem Boot paddelt, um insgesamt vier Stern-Hälften aus einem Tümpel zu fischen, sitzt Heinz am Ufer und gibt Anweisungen. Ein gutes Team: Beide Sterne werden erkämpft.

Auch die anderen zehn Camper müssen sich um das Abendessen kümmern. „Ich werde heute sterben – am ersten Tag schon“, jammert Leyla, als ihr klar wird, dass sie wie alle anderen vor ihr aus dem Helikopter in einen See springen muss. Die 27-Jährige überlebt. Sonja Zietlow und Jan Köppen kommen dazu und erklären, wie zehn weitere Sterne erkämpft werden können. „Eure Aufgabe heißt ‚Wasserfall'“, so Sonja Zietlow. „Euer Job ist es, zu Fuß diesen Wasserfall hochzukraxeln und mit einem Stern oben anzukommen.“ Nur auf diesem Weg geht es weiter ins Camp. Zehn Minuten später haben sie es geschafft, sieben Sterne den Wasserfall hochzutragen.

Cora und Heinz erreichen das Camp

„Pass auf, hier wird es steiler, Heinz“, so Cora zu Heinz. „Jaja, ich sehe das alles“, erwidert der 72-Jährige genervt, als sich die beiden ihren Weg durch den Dschungel schlagen. Händchenhaltend betreten sie das Camp. Cora saugt alle Eindrücke mit Tränen in den Augen auf und ist begeistert: „Wir sind da! Wir sind die ersten hier! Es riecht alles so schön!“ Heinz aber meckert und beschwert sich, weil er Probleme mit seinem Gürtel hat. Cora umschlingt ihren Mitcamper beherzt und hilft ihm beim Gürtelanlegen. Für eine weitere Erleichterung sorgt er selbst und uriniert ungeniert neben seine Liege. Heinz: „Ich musste sooo pissen!“

Der erste Abend im Dschungelcamp

„Ach krass, dat is dat Dschungelcamp! Guck dir dat an“, staunt Mike, als er mit den anderen neun Stars das Camp betritt. Auch Fabio traut seinen Augen nicht: „Gell? Leck mich am Arsch, ist das eng. Enger wie im Fernsehen!“ Dann übernimmt Felix ergebnisorientiert für sich das Zepter: „Bevor jetzt geguckt wird, wer pennt wo, erst mal kurz Lage checken und besprechen, oder? Also ich geh‘ da oben hin!“ Eine Bettendiskussion später ist es Cora, die es schafft, das erste Feuer zu entfachen, Felix wird zum Teamchef gewählt und das erste Neun-Sterne-Menü wird gekocht. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ täglich.