Dschungelcamp 2024: Schrei-Alarm bei Kim Virginia und Twenty4Tim!

Am zweiten Tag im Dschungelcamp entfacht ein Streit zwischen Kim Virgina Hartung und Mike Heiter. Außerdem müssen Kim Virginia und Twenty4Tim zur Dschungelprüfung antreten.

Kim ist genervt von Mike. Warum, weiß sie selbst nicht so genau. Tim horcht dennoch nach, ob sie ihn noch gut findet: „Ne, mittlerweile nicht mehr. Ich will ihn eigentlich nur noch in der Hölle brennen sehen. Ok, vielleicht bumsen, vielleicht. Je nachdem, wie er sich verhält. Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer super nett rüber.“ Anya versteht nicht, was Kim so schlimm findet: „Ich finde ihn voll sympathisch!“

Kim: „Ja, das ist der TV-Mike, der war mir auch sehr sympathisch.“ Aber eine Maske zwei Wochen aufrechterhalten, schafft doch kein Dschungelstar. „Doch, das kann er“, ist sich Kim sicher. „Sein Ruf ist ihm das Wichtigste auf der ganzen Welt. Die Leute denken, das wäre der Lifestyle-Mike, dabei wohnt er in seinem Kinderzimmer, hat kein Auto, kümmert sich um nichts im Leben und schläft bis 15 Uhr!“

Streit am Morgen zwischen Kim und Mike

Kim und Mike sprechen auf einer der Campliegen. „Seitdem wir hier sind, hast du mir schon 20 Seitenhiebe gegeben“, beschwert sich Mike. Kim erwidert: „Findest du, du warst immer korrekt zu mir?“ Mike ist sich keiner Schuld bewusst. „Was du sagst, ist alles nur Lüge“, unterstellt der Reality-Star dem Reality-Sternchen. „Du redest höflich, verhältst dich aber nicht höflich!“, so Kim. Und weiter: „Soll ich mal auspacken, dann wissen wir ja, ob ich dich wirklich kenne oder nicht.“

Mike: „Ok, ich bin scheiße…“ Die beiden beenden ihr Gespräch. Kim im Dschungeltelefon: „Ich habe Rotz und Wasser geheult und er hat zu mir gesagt: ’Das Leben ist hart, werd’ härter.’ Er hat kein Mitgefühl und nur Scheiße gebaut. Der TV-Mike ist top, was für ein toller Bursche. Wenn man super viel Stress haben will, super eingeengt, manipuliert und angelogen werden möchte, dann würde ich den privaten Mike kennenlernen wollen.“

Panik in der Nacht

In der Nacht bricht Panik bei den Stars aus. Zuerst fühlt sich Leyla von einem Frosch belästigt. „Wie kann man so hässlich sein?“ Die Blase am Hals und der Körper, alles ist so ekelhaft, findet die 27-Jährige. Durch Leylas Tumult und Schreie wachen auch die anderen Camper immer wieder auf. Später in der Nacht macht Tim eine Szene, weil er Angst vor einer Heuschrecke hat. Er kriegt sich nicht mehr ein und kreischt laut: „MIKE! MIKE! MIKE!“ Der schlägt die Heuschrecke genau gegen Tim. Das hat er doch extra gemacht!

Tim und Kim im Schrei-Modus bei Dschungelprüfung

Football-Fieber im australischen Dschungel! Zur allerersten und vierteiligen Football-Special-Dschungelprüfung „Quarterschreck“ treten Kim Virginia und Twenty4Tim an. Zum Opening muss Kim drei Footballs werfen, die Tim fangen muss. Die Schwierigkeiten dabei: Die Bälle sind in einer Python-Kiste festgeschraubt und Kims Gesicht steckt in einem Helm voller Kakerlaken. Tim muss eine Hose voller grüner Ameisen tragen. Während Kim zitternd ihre Lippen fest aufeinander presst, schreit und quietscht Tim in einer Tour. Trotzdem gibt es am Ende einen Stern.

Als Snack zwischendurch wird beiden ein „Hot Croc“, bestehend aus Krokodilpenis, Innereien-Soße, Stinketofu-Senf, Kakerlaken-Bun und Röst-Maden-Zwiebeln, gereicht. Kim kaut konzentriert, Tim würgt und bricht dann ab: „Das geht nicht! Ich kriege es nicht runter.“ Cool und mit vollem Mund kontert Kim: „Doch, das ist voll lecker!“ Ein Stern für Kim.

Danach geht es zurück zur ersten Aufgabe, nur mit verteilten Rollen sowie grünen Ameisen im Helm und Kakerlaken rund um die Footballs. „Nicht schon wieder grüne Ameisen“, so Tim verzweifelt. Tapfer versuchen beide, die drei Sterne zu bekommen. Doch es klappt so gar nichts.

Nach dem anstrengenden Spiel geht’s ab in die Kabine: Vier Sterne sind darin festgeknotet, die herausgefischt werden müssen. Von oben hagelt es Dschungelschleim, Fischabfälle, Federn und Co. „Meine Haare, das ist doch jetzt scheiße alles“, so Tim entrüstet, als er voller Federn aus der Kabine tritt. Fünf Sterne haben Kim und Tim wirklich tapfer erkämpft!

Heinz‘ große Liebe zu seiner Familie

„Die Kleinen fehlen mir. Mit klein mein' ich auch meine Annika", schluchzt der Schauspieler. „Ich schaffe es. Ich will es schaffen". Er vermisst seine zwei Söhne und seine Frau Annika sichtlich. Er freut sich, seine Frau immer noch neu kennenzulernen. „Wir sind neugierig aufeinander. Ich liebe sie!"