Dschungelcamp 2024: Sarah Kern schlitterte in die Insolvenz

Am 19. Januar 2024 geht es wieder los: Bei RTL startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zum Cast der Staffel gehört auch Sarah Kern. Doch plötzlich kommen dem Model in einem Interview die Tränen.

Sarah Kern will im Dschungelcamp mit ihrem alten Image aufräumen. Das Model war über viele Jahre hinweg auf Roten Teppichen zu Hause. Und auch auf Promi-Partys durfte die Blondine nicht fehlen. Doch damit hat sie schon längst abgeschlossen und wanderte nach Malta aus.

Das Model will sich im Dschungelcamp von einer neuen Seite zeigen

„Glitzerwelt – das bin ich nicht mehr!“, stellt Sarah Kern im Interview mit RTL klar. Seit mittlerweile sechs Jahren war sie auf keinem Red Carpet mehr. „Ich bin selbst an mir gewachsen … ich war erfolgreich auf dem Selbstfindungspfad und bin viel mehr bei mir angekommen“, so Sarah Kern. Im Dschungelcamp will sich die 55-Jährige von einer ganz neuen Seite zeigen: „Ich werde mir nicht zu schade sein, da mit anzupacken.“ Mit Krabbeltieren habe Sarah Kern kein Problem. Nur schlechte Nachrichten von zu Hause würden das Model aus der Bahn werfen. Schon allein bei dem Gedanken, dass mit ihrem Sohn etwas sein könnte, kommen ihr beim Interview die Tränen.

Sarah Kern geriet in die Insolvenz

Für Sarah Kern lief es in der Vergangenheit nicht immer rund. Kurzzeitig geriet sie in die Insolvenz – die Schulden habe sie jedoch schnell beglichen. Im Jahr 2018 stand sie vor dem Nichts. „Alle Konten und Kreditkarten waren gesperrt. Die deutschen Behörden hatten Angst, dass ich auswandere“, sagte Sarah Kern im Jahr 2020 in einem Interview mit dem Magazin Bunte. „Meine Schulden sind im Sommer beglichen. Nach nur zweieinhalb Jahren“, so das Model damals weiter.

Dass sie nach Malta gegangen ist, sei für sie wichtig gewesen. „Nicht als Steuerparadies. Ich begleiche die Insolvenz nach deutschem Recht! Aber die Sonne, das Glitzern des Meeres, die Hibiskusblüten. Ich glaube, ohne das alles wäre ich direkt ins Burn-out geschlittert“, so Sarah Kern. Sie gibt weiter zu: „Ich war ein paar Mal im Leben ganz unten.“ Mittlerweile hat sich Sarah Kern wieder gefangen und wagt nun das Abenteuer in Down Under. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.