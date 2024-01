Dschungelcamp 2024: Neue Regel sorgt für Diskussionen!

Das Dschungelcamp bei RTL steht in den Startlöchern. Die 12 Stars müssen sich an zahlreiche Regeln halten. Eine Regel sorgt im Netz jedoch für ziemlich viele Diskussionen.

Unbequeme Feldbetten, wenig Schlaf und Essen – das Dschungelcamp hat es in sich! Die Stars dürfen das Camp nicht einfach so verlassen und auch der Tausch von Luxusartikeln ist verboten. Lebensmittel dürfen nicht aufbewahrt werden. Und auch bei den Dschungelprüfungen müssen die Kandidaten einiges beachten.

Das hat es mit der neuen Dschungelprüfung-Regel auf sich

Eine Regel bei den Dschungelprüfungen besagt: „Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden“, heißt es. Diese Regel sorgte für ordentlich Gesprächsstoff im Netz. Denn in den vergangenen Staffeln wurden einige Stars beinahe täglich in die Dschungelprüfung geschickt – ist das nun nicht mehr der Fall? Nicht ganz: Diese Regel gilt nämlich laut RTL erst in der zweiten Woche. Denn dann wählen die Camper, wer zur nächsten Dschungelprüfung antreten muss. Eine Regel gilt aber nach wie vor: Gewinnt ein Star keinen Stern in der Dschungelprüfung oder bricht er ab, gibt es nur Reis und Bohnen zu essen.

Auch diese Regeln müssen die Stars befolgen

Die hygienischen Umstände sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine riesige Herausforderung. Auch der nächtliche Toilettengang wird im Dschungelcamp genau geregelt. Es darf kein Wasser in die Toilette geschüttet werden. Nach jedem Toilettengang müssen ein bis zwei Schaufeln Sägespäne aufgeschüttet werden. Neben der Toilette befindet sich dafür ein Behälter mit Sägespäne sowie einer Schaufel. Außerdem muss die Toilette von den Dschungel-Stars täglich gereinigt werden.

Tagsüber dürfen die Stars nicht schlafen. Nachts müssen zu jedem Zeitpunkt zwei Promis Nachtwache halten und dürfen sich auch dann nicht aus dem Campzentrum entfernen. Zigaretten-Reste dürfen nur ins Lagerfeuer geschmissen werden. Fun Fact: Raucher erhalten nur fünf Zigaretten pro Tag. Die Stars dürfen außerdem nichts über Internes aus der Produktion ausplaudern. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.