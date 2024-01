Dschungelcamp 2024: Mike Heiter könnte sich Sex vorstellen!

Mike Heiter gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Reality-Star könnte sich durchaus Sex im Dschungelcamp vorstellen, wie er jetzt in einem Interview verrät.

Für Mike Heiter geht ein Traum in Erfüllung. Denn er gehört zu den Kandidaten vom Dschungelcamp. Dschungel-Luft konnte er bereits schnuppern, denn er war zweimal als Begleitung mit in Down Under. Und er war auch Teil der Dschungelshow im Jahr 2021. „Das ist so die Endstufe von Realityshows und ich glaub, jeder Realitystar will mal da hin“, sagt der „Sommerhaus“-Gewinner von 2019 im Interview mit RTL.

Mike Heiter hat mit Sex im Dschungelcamp kein Problem

Er weiß auch schon, welche Rolle er im Dschungelcamp haben wird: „Ich denke mal, ich werde das Team anführen. Ich mach das immer gerne.“ Mike Heiter hat sich bereits bei „Love Island“ von seiner intimen Seite gezeigt. Und wie sieht es mit Sex im Dschungelcamp aus? „Ich hätte da kein Problem mit“, gibt der 31-Jährige offen zu.

Mike Heiter trifft auf seine Ex Kim Virginia

Nach seiner Liaison mit Kim Virginia ist Mike Heiter wieder Single – aber auf seine Ex wird er schon bald wieder treffen, denn auch sie zieht mit ins Dschungelcamp ein. Mike sagt jedoch, dass es nichts Festes mit Kim war. „Das war nix. Wir waren nicht zusammen oder so. Das war aufs Körperliche beschränkt, sag ich mal so“, meint der Realitystar. Ob er vielleicht im Dschungelcamp die große Liebe finden wird?

Kim scheint das etwas anders zu sehen. Denn sie hofft auf ein Liebes-Comeback mit Mike Heiter. „Die Anziehung ist immer noch da“, meint die „Are You The One“-Kandidatin gegenüber RTL. Derzeit haben die beiden keinen Kontakt. „Deswegen bin ich gespannt, was passieren könnte“, meint sie. Kriegspfad oder Liebes-Comeback – es wird spannend, wie das Aufeinandertreffen zwischen Mike Heiter und Kim Virginia ablaufen wird. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.