Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar und Mike Heiter auf Tuchfühlung – Kim Virginia flippt aus!

Im Dschungelcamp kommen sich Leyla Lahouar und Mike Heiter näher. Kim Virginia platzt deshalb der Kragen und es kommt zu einem Eifersuchtsdrama.

Kim und Sarah haben Nachtwache. Es geht mal wieder um Mike: „Ich habe von einem Kumpel erfahren, dass seine Masche wohl ist, es bei mir hier zu versuchen und wenn das nicht funzt, dann will er es mit Leyla versuchen. Er will hieraus eine Datingshow machen. Ich werde mit Mike auch nach der Show hier wieder was haben. Save! Es ist immer dasselbe bei uns.“ Danach überlegen die beiden, wer wohl als erster aus dem Camp fliegt. Sarah glaubt, sie selbst. Kim hat andere Vermutungen: „Ich glaube Heinz oder Felix.“ Sarah ist erstaunt: „Felix? Warum? Let’s talk about Felix. Am Anfang fand ich ihn sehr unangenehm, anti und dann immer mit seinem Regimentenstock. Da ist er mir auf den Sack gegangen, zu sehr Gockel. Er wollte mich immer schwächer aussehen lassen. Vielleicht bin ich ihm als Frau auch zu stark.“

Es kommt zum Eifersuchtsdrama

„Ein ganz komisches Weib, respektlos. Ekelhafte Leute hier“, so Kim, für die Leyla jetzt die neue Konkurrentin um die Gunst von Mike geworden ist. Leyla hat jedes Wort mitgehört und lässt das nicht auf sich sitzen: „Wie du dich verhältst, ist peinlich, einfach peinlich.“ Kim wird lauter: „Girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf hier mit mir!“ Leyla: „DU bist in einem Konkurrenzkampf. Du rastest aus, wenn ich neben ihm auf dem Boden sitze!“ Es wird lauter zwischen den beiden Camperinnen, beide fallen sich ins Wort, reden gleichzeitig und die Beschimpfungen werden heftiger. Der Höhepunkt des Schlagabtausches: „Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur“, so Kim.

Kim und Leyla haben Redebedarf

Nach dem Streit haben Kim und Leyla Redebedarf. Kim heult sich bei Sarah aus, die ihr rät: „Hake es ab. Ciao! Nicht mehr darüber reden!“ Doch Kim kommt einfach nicht runter: „Ja, du hast recht. Aber wie persönlich sie wurde. Ich wünsche mir, wie in dem anderen Format, wo er so einen Side-Kick hatte, das Null gepasst hat und die ein psychisches Problem hatte, genauso würde ich ihm das jetzt wünschen. Also ich hoffe, die beiden werden was anfangen!“ Sarah will davon nichts mehr hören: „Mir ist das völlig wurscht!“ Kim ist scheinbar taub: „Doch, das wäre gut. Hätte ich meinen Schamanen hier, würde ich ihn bitten, dass da eine Connection entsteht und es so richtig brutzelt! Die zwei Psychopathen zusammen, das wird lustig!“

Anders als Kim erhält Leyla mehr Zuspruch. Vor allem von Fabio. „Das ist eine Lügnerin. Und das ist sehr schade, sie ist eine ganz kleine arme Seele. Sie tut mir von Herzen leid. Ihr Schamane soll sich bitte – wenn er das sieht –besser um sie kümmern als um andere“, so der 30-Jährige. „Wenn sie wirklich noch so starke Gefühle für Mike hat, dass sie das so verletzt, dass sie so reagiert, dann soll sie doch normal und vernünftig und mit Respekt mit uns reden!“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr.