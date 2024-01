Dschungelcamp 2024: Die erste Würg-Prüfung hat es in sich!

Die Stars sind ins Dschungelcamp eingezogen. Die erste Dschungelprüfung hat nicht lange auf sich warten lassen – und die hat es in sich! Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar und Influencer Twenty4Tim kam das Würgen.

Die erste Essensprüfung in der 17. Staffel! Die Promis treffen am Kofferband eines Flughafens ein. Security-Officer Matt hat hier seine Zollkontrolle und inspiziert genaustens, ob die Dschungelstars in ihren Koffern verbotene Lebensmittel nach Down Under schmuggeln wollen. Findet Matt etwas, müssen die Stars ihre illegalen Lebensmittel vertilgen, um Sterne zu gewinnen. Überraschenderweise wird Matt bei jedem Dschungelstar fündig.

Bei Sarah findet er einen eingeschweißten Schweinepenis und bei Heinz einen Shake aus püriertem Superworm mit Kakerlaken. Heinz ist trinkfest und holt einen Stern. Vegetarierin Sarah schlägt sich zwar tapfer, aber der Schweinepenis ist einfach zu viel – null Sterne. Auch David und Felix holen jeweils einen Stern, weil sie fleißig ihre Schmuggelware – pürierte Durian-Frucht und Stinktofu – verspeisen. Ebenfalls erfolgreich beim Mampfen und Sterne gewinnen: Fabio (Ziegenhoden), Kim (Schweinenase) und Mike (pürierter Schlammfisch mit Fischsoße).

Lucy bekommt ihre geschmuggelten Fischaugen nicht runter, Anya nicht ihre fermentierten Pflaumen mit Nattō-Bohnen. Es scheitern auch: Cora (Brownie aus püriertem Hühnerherz, Stinktofu, Durian und 1.000-jährigem Ei), Leyla (fermentierter Bohnenquark mit Surströmming) und Twenty4Tim (Pizza aus gemahlenen Mehlwürmern, Kakerlaken mit Ochsenherzsoße und drei Schnecken). Am Ende schaffen es zwar alle Promis durch Matts Koffer-Inspektion, aber nur mit sechs von zwölf möglichen Sternen.

Kim in der Zwickmühle: Mike oder David?

„Willst du noch was von ihm“, will Anya in Bezug auf Mike von Kim wissen. „Der hat halt viel verkackt“, so die prompte Antwort von Kim. „Das ist ja bei ihm, wie bei sehr vielen Männern: Wenn die viel Attention brauchen, sind das Toxic-Boys!“ Und könnte da dennoch was laufen? Kim: „Es muss halt viel geklärt werden, aber ich finde den immer noch heiß!“ Auch Anya hat ein Auge auf einen Mitcamper geworfen: „David, der ist soooooooo hübsch!“ Auch Kim gerät bei dem Gedanken an den ehemaligen Fußballnationalspieler ins Schwärmen: „Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Und der hat auch sooooooo einen tollen Charakter!“

Sextalk am Nachmittag

In kleiner Runde dreht es sich am Nachmittag um die schönste Nebensache der Welt. „Wann hattest du zum letzten Mal Sex“, will Cora wissen. „Hier in Australien“, haut Tim raus. „Und deswegen hatte ich auch so einen schönen Glow beim Einzug!“ Cora: „Hast du dir so einen Ranger hier klar gemacht?“ Tim: „Nein, so random einen Boy aus Australien!“ Da fängt Cora an zu überlegen: „Wann ich das letzte Mal Sex hatte… das war, bevor ich Corona hatte. Bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt! Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich.“ Die anderen wollen genau wissen, was da los ist und was da läuft: „Ihr stellt mich immer so dar als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet.“ Im Dschungeltelefon will sie aber auch keine Details verraten – außer: „Na gut, man kennt den halt!“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich.