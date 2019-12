Dschungelcamp 2020: Leiche in der Nähe vom Drehort gefunden!

Bedroht ein Mörder das Dschungelcamp? In der Nähe des Produktionsgeländes wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Medienberichten konnte ein Tatverdächtiger mittlerweile festgenommen werden.

Derzeit läuft die britische Variante von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Doch nun der Schock: In der Nähe des Drehortes wurde eine Leiche entdeckt. „Der Drehort des Dschungelcamps wurde abgesperrt, weil ein Killer in der Nähe des Camps frei herumläuft“, schreibt der britische Mirror. Die Produzenten haben daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. „Die Promis werden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche von einem Team von Mitarbeitern beobachtet, und unsere Sicherheitsmaßnahmen sind unglaublich streng“, berichtet ein Insider gegenüber The Sun.

Leiche in der Nähe vom Drehort gefunden

Doch was steckt wirklich dahinter? In der Stadt Tweed Heads wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Ein Paar soll den leblosen Körper bei einem Spaziergang gefunden haben. Über die Identität des Toten ist bisher nichts bekannt – laut Medienberichten könnte es sich aber um einen Obdachlosen handeln.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mittlerweile hat die Polizei im Bundesstaat New South Wales einen dringenden Tatverdächtigen festgenommen. Während einer Busfahrt in Richtung Sydney soll er gefasst worden sein. Ab dem 22. Januar muss sich der Mann vor dem Gericht verantworten.

Dschungelcamp startet am 10. Januar bei RTL

Das britische Dschungelcamp ist ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die Staffel hat Jacqueline Jossa gewonnen. Das deutsche Dschungelcamp steht ebenfalls in den Startlöchern: Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 10. Januar 2020. Schon gelesen? Dschungelcamp 2020: Dr. Bob bekommt eigene TV-Show!