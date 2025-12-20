„Drecksshow“: Marwin Klute schießt scharf gegen „Temptation Island VIP“

Marwin Klute hat genug! Dem Reality-Star platzt der Kragen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Der 28-Jährige schießt scharf gegen die RTL-Show „Temptation Island VIP“.

Bei „Temptation Island VIP“ kochten die Emotionen hoch. In einer Fragerunde bei Instagram teilte Marwin Klute teilte gegen Showkollegin Chiara Antonella aus. Er wetterte gegen die Influencerin, da sie offen die Flirts zwischen Melissa Heitmann und Verführer Kevin gutgeheißen hatte.

Chiara Antonella hat sich jedoch gegen die Vorwürfe gewehrt. „Ich habe niemals gesagt: ‚Hey, Melissa, spring doch mal mit Kevin ins Bett‘ oder ‚leck doch mal mit dem rum'“, so die „Temptation Island VIP“-Kandidatin. Sie habe lediglich nur gehofft, dass Melissa ihre Beziehung mit Marwin überdenkt. Es wurde außerdem nur ein Bruchteil der Gespräche gezeigt: „Gefühlt ja nur vier Prozent.“

„Für mich ist das eine Drecksshow“

Marwin Klute selbst lässt ebenfalls kein gutes Haar an der Produktion. Ein Fan behauptete bei Instagram, dass seine Freundin Melissa Heitmann im TV besser dargestellt wird, als er. „Das stört mich auch mit am allermeisten. […] Deswegen habe ich auch oftmals gar keinen Bock, das noch zu gucken. Für mich ist das eine Drecksshow. Alles manipulativ und parteiisch“, schießt Marwin Klute scharf gegen die Produktion.

Auch die Moderatorin Janin Ullmann sei ihm ein Dorn im Auge. Denn laut seiner Aussage habe sie am Lagerfeuer Anweisungen von der Produktion erhalten. Besonders mit einer Szene sorgte Marwin Klute für negative Schlagzeilen, als er die Verführerinnen mit Sekt bespritzt habe. Und auch eine Aussage dazu kam nicht gut an: „Komm schon, ihr seid doch Verführerinnen.“

Die Kritik an der Show seien aber keine Rechtfertigung für seine Aussagen in der Show. „Ich habe mich dort schon extrem reflektieren können. Ich habe Reue gezeigt“, stellt der 28-Jährige klar.