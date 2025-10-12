Dramatischer Serientod: So war der tödliche Showdown für die GZSZ-Stars

Ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod erschüttert die Fans: Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kommt es zum dramatischen Showdown! Eine Serienfigur wird den Serientod sterben.

Bei GZSZ kommt es zum Showdown zwischen Zoe (Lara Dandelion Seibert), Carlos (Patrick Fernandez) und seinem Erzfeind Alvaro (Rodrigo Rojo). Ein Rettungsversuch endet schließlich tödlich. „Mit diesem Serientod verabschiedet sich GZSZ von einer spannenden Figur – und öffnet für alle beteiligten Rollen neue Kapitel voller Schuld, Drama, Liebe und Konsequenzen“, teilt RTL in einer Pressemitteilung mit.

Achtung, Spoiler: Alvaro stirbt den Serientod

Carlos verschwindet vor einem Gerichtstermin. Zoe setzt alles daran, ihn zu finden. Inzwischen befindet sich Carlos in einem Showdown mit Carlos – Zoe kommt gerade noch rechtzeitig. Bei der Flucht von Alvaro kommt es zu einem schrecklichen Unfall – er verunglückt tödlich! Zoe will daraufhin seine Leiche verschwinden lassen. Carlos versucht unterdessen, sämtliche Spuren zu vertuschen – doch die Ehefrau von Alvaro sowie die Polizei kommen ihm auf die Schliche. Der Tod von Alvaro stürzt Carlos ins Chaos. Am Ende liegt Alvaro tot am Boden und Zoe sowie Carlos müssen den Konsequenzen ins Auge blicken.

So waren die dramatischen Szenen für die GZSZ-Stars

Aber wie waren eigentlich die Dreharbeiten für die GZSZ-Stars? „Mein erster Satz war heute: ‘Halt meine Tochter da raus!’ […] Es war extrem emotional, weil Zoe zwischen Liebe und Verantwortung steht – sie will Carlos retten, steckt dann aber plötzlich selbst mittendrin“, sagt Lara Dandelion Seibert im Interview mit RTL. Dann kündigt die Schauspielerin an: „Zoe kämpft weiter – denn um ihre Tochter Clara zu schützen, ist sie zu allem bereit.“

Gemeinsam mit Zoe gerät Carlos in einen Kampf gegen Alvaro. „Ich liebe Action – aber diesmal war’s mehr als Action. Das war Kampf, Schmerz und Herzschlag pur,“ erklärt Patrick Fernandez. Rodrigo Rojo, welcher die Rolle Alvaro verkörpert und mit seinem Serientod aus der RTL-Serie aussteigt, sagt: „Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft – und was wirklich zählt, ist die Gegenwart.“

RTL zeigt GZSZ täglich um 19.40 Uhr, die Folgen sind vorab bei RTL+ abrufbar.