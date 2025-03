Dramatischer Gewichtsverlust: Sorgen um „Hartz und herzlich“-Dieter

Carmen und Dieter sind seit 30 Jahren ein Paar und leben in den Benz-Baracken in Mannheim. Doch nun gibt es einen Grund zur Sorge: Der siebenfache Familienvater aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ nimmt immer weiter ab.

Carmen macht sich in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ riesige Sorgen um Dieter. Denn der 56-Jährige hat mit einem dramatischen Gewichtsverlust zu kämpfen – obwohl er eigentlich zehn Kilo zunehmen sollte. Von 59 Kilo ging es zuletzt auf 58 Kilo runter. Auf der Waage kommt es jetzt zu einem neuen Schock – diese zeigt nämlich in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ nur noch 56,9 Kilo an. Dieter hat also erneut knapp 1,5 Kilogramm verloren.

Dieter nimmt immer weiter ab – Carmen macht sich große Sorgen

Zurzeit gehe es ihm „seelisch und moralisch nicht gut. Was der Auslöser ist, will ich nicht sagen“, erklärt Dieter in der RTLZWEI-Sozialdoku. Der 56-Jährige isst derzeit sehr wenig, da ihm der Appetit fehle. Einen Ernährungsberater brauche er jedoch nicht, denn er wird von seiner Frau Carmen unterstützt. Und diese kommt auf eine Idee – sie bereitet ein spanisches Gericht zu.

„Vielleicht geh‘ ich noch mal zum Arzt und frag‘ den, was ich noch dagegen machen kann“

Dieter vermisst nicht nur seine Oma, sondern auch ihr gutes spanisches Essen. Und weil er ohnehin dringend zunehmen muss, bemüht sich Ehefrau Carmen, ihm eine ähnliche Speise zu kochen. Obwohl die Familie beim Einkauf sonst auf günstige Lebensmittel achtet, wird an dieser Mahlzeit nicht gespart. Dieter muss nur die Soße vorkosten, die restliche Arbeit übernimmt Carmen. Sie ist froh und dankbar, dass ihr Ehemann überhaupt gut isst. Und so würde sie im Zweifel auch eine spanische Spezialität nach der anderen kochen. Dennoch bleibt der Gewichtsverlust ein Problem. „Vielleicht geh‘ ich noch mal zum Arzt und frag‘ den, was ich noch dagegen machen kann“, meint Dieter.

Bürgergeld-Empfängerin Carmen will sich ein Tattoo stechen lassen

Carmen hat unterdessen noch ein ganz anderes Problem. Denn die 55-Jährige will sich ein Löwentattoo stechen lassen. „Da will ich außen rum die Namen der Kinder eintragen lassen“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin. Weiter meint sie: „Ich konnte das die ganze Zeit nicht machen lassen, weil ich Blutverdünner genommen hab‘. Da musst du ja aufpassen, dass du nicht verbluten tust, das sind ja mehrere Einstiche.“

Ein Problem dabei ist vor allem die Finanzierung. Denn Carmen bezieht Bürgergeld und das Budget ist daher ziemlich niedrig – ein solches Tattoo kann jedoch ziemlich ins Geld gehen. „Und dann muss ich gucken, wie lang ich brauch‘, bis ich das Geld zusammenhab'“, meint die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.