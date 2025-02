Direkt nach Dschungelcamp-Exit kracht es bei Sam Dylan und Rafi Rachek

Sam Dylan ist aus dem Dschungelcamp geflogen! Eigentlich habe er Rafi Rachek vermisst – doch kurz nach seinem Exit knallt es plötzlich mit seinem Freund.

Sam Dylan hat am Dienstagabend die wenigsten Anrufe bekommen und musste das Dschungelcamp verlassen. Traurig über seinen Exit ist der Reality-Star nicht – doch kurz danach herrscht Unmut. Denn plötzlich knallt es mit seinem Freund.

Rafi Rachek giftet gegen Sam: „Vergiss nicht, wer dich großgemacht hat“

„Ohne Rafi wärst du gar nicht da, wo du bist. Vergiss nicht, wer dich großgemacht hat“, giftet Rafi Rachek seinen Freund bei RTL an. Auf diese Aussage reagiert Sam Dylan genervt: „Es kommt noch so weit, dass ich wieder in den Dschungel stürme und sage: Lasst mich bitte wieder rein.“

Rafi Rachek wetterte jedoch weiter: „Ich musste um 4.30 Uhr aufstehen. Ich musste mir die Sendung anschauen, damit ich dich rechtfertigen kann für dein Fehlverhalten.“ Sam Dylan erklärte zudem noch, dass die Harmonie bei dem Paar „immer nur zwei Minuten“ andauere.

Bis auf die Auseinandersetzung sagte Sam Dylan, dass es ihm nach seinem Exit gutgehe. „Ich habe so ein Gefühl, als ob ich den Knast verlassen habe und bin jetzt da draußen in der Freiheit“, so der Dschungelcamp-Kandidat.

Er drückt vor allem Pierre Sanoussi-Bliss die Daumen: „Für mich war er hier meine zweite Hälfte, mit dem ich mich über alles unterhalten konnte. Jemand, der meinen ironischen Humor verstanden hat. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn er sich am Ende die Krone aufsetzen würde“, so der 33-Jährige.

Kurz nach seinem Exit hat Sam Dylan gegen Edith Stehfest und Lilly Becker geschossen. „Einmal habe ich mich angegriffen gefühlt von Lilly Becker, wo sie sich über mich stellen wollte. Da bin ich ja wirklich hochgegangen. Das fand ich sehr respektlos und ich dachte, da soll sie doch mal die Prüfungen machen. Und auch Edith, wo sie gemeint hat, ich würde gegen Leute mit ADHS schießen, dachte ich, ’sei doch mal etwas ruhig, damit man sich auf die Prüfung konzentrieren kann‘. Die beiden Frauen waren schon etwas der Endgegner“, meinte der 33-Jährige auf einer Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.