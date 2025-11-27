„Dinner for One“: Die Sendetermine an Silvester 2025

„Same procedure as every year“ – zum Jahreswechsel hören wir immer wieder diesen Satz. Dieser Kult-Spruch stammt aus „Dinner for One“. Der Sketch darf natürlich auch 2025 nicht im Fernsehen zum Jahreswechsel fehlen. Jetzt sind die Sendetermine bekannt.

Die Show ist absoluter Kult: Für die meisten gehört „Dinner for One“ zu Silvester einfach dazu. Seit Jahrzehnten begeistert der Sketch zum Jahreswechsel immer wieder ein Millionenpublikum. Bereits 1988 stand er im Guinessbuch der Rekorde als am häufigsten wiederholte TV-Produktion. Und paar Wiederholungen kommen auch 2025 dazu: „Dinner for One“ läuft zum Jahreswechsel gleich mehrmals im Fernsehen.

Darum geht es in „Dinner for One“

„Dinner for One“ kennt man auch unter dem Titel „Der 90. Geburtstag“. Miss Sophie (May Warden) hat zu ihrem Geburtstag vier Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Diese sind jedoch alle schon verstorben – so muss Butler James (Freddie Frinton) die Rollen übernehmen. Er schenkt immer wieder Getränke nach – und trinkt die Gläser leer. Dabei wird er immer betrunkener. Mit den Worten „I think I’ll retire“ (deutsch: „Ich denke, ich werde mich zurückziehen“) beendet Miss Sophie dann schließlich den Abend.

Klassiker läuft mehrmals zu Silvester

Der Sketch wurde im Jahr 1963 vom NDR aufgezeichnet. 1972 wurde die Sendung dann erstmals zu Silvester im Fernsehen gezeigt. Eigentlich war dieser gar nicht als Silvester-Sketch geplant, sondern eher als Pausenfüller im Programm – niemand hatte damals damit gerechnet, dass die Sendung ein so riesiger Erfolg wird. Der Sketch geht übrigens gerade mal 18 Minuten. Dieses Jahr zu Silvester läuft „Dinner for One“ erstmals auch wieder im Fernsehen und wird im Laufe des Abends beinahe auf allen ARD-Sendern zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt.

Die Sendetermine 2024 an Silvester für „Dinner for One“