„Same procedure as every year“ – diesen Satz kennt wohl jeder und hören wir immer wieder zum Jahreswechsel. Dieser Kult-Spruch stammt aus „Dinner for One“. Der Sketch darf natürlich auch 2022 nicht im Fernsehen zum Jahreswechsel fehlen. KUKKSI verrät euch alle Sendetermine.

Die Show ist absoluter Kult: Für die meisten gehört „Dinner for One“ zu Silvester einfach dazu. Seit Jahrzehnten begeistert der Sketch zu Silvester immer wieder ein Millionenpublikum. Bereits 1988 stand er im Guiness-Buch der Rekorde als am häufigsten wiederholte TV-Produktion. Und paar Wiederholungen kommen auch 2020 dazu: „Dinner for One“ läuft zum Jahreswechsel gleich mehrmals im Fernsehen.

Darum geht es in dem Klassiker

„Dinner for One“ kennt man auch unter dem Titel „Der 90. Geburtstag“. Miss Sophie (May Warden) hat zu ihrem Geburtstag vier Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Diese sind jedoch alle schon verstorben – so muss Butler James (Freddie Frinton) die Rollen übernehmen. Er schenkt immer wieder Getränke nach – und trinkt die Gläser leer. Dabei wird er immer betrunkener. Mit den Worten „I think I’ll retire“ (deutsch: „Ich denke, ich werde mich zurückziehen“) beendet Miss Sophie dann schließlich den Abend.

Klassiker läuft mehrmals zu Silvester

Der Sketch wurde im Jahr 1963 vom NDR aufgezeichnet. 1972 wurde die Sendung dann erstmals zu Silvester im Fernsehen gezeigt. Eigentlich war dieser gar nicht als Silvester-Sketch geplant, sondern eher als Pausenfüller im Programm – niemand hatte damals damit gerechnet, dass die Sendung ein so riesiger Erfolg wird. Der Sktech geht übrigens gerade mal 18 Minuten. Dieses Jahr zu Silvester läuft „Dinner for One“ erstmals um 15:45 Uhr im NDR und wird den Abend auf beinahe allen ARD-Sendern zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt.

Die Sendetermine 2022 für „Dinner for One“