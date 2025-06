Dieter Bohlen und Florian Silbereisen beim „Schlagerboom“: „Wir werden alle überraschen!“

Dieter Bohlen geht selten als Gast in andere TV-Show. Beim „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen macht der Poptitan eine Ausnahme. In der Show wollen die beiden für eine Überraschung sorgen.

Seit Dieter Bohlen und Florian Silbereisen gemeinsam in der DSDS-Jury saßen, haben sie sich nicht mehr gesehen – und das ist schon fünf Jahre her. Im Jahr 2022 löste dann Florian Silbereisen den Poptitan bei DSDS ab – ein Jahr später saß Dieter Bohlen wieder in der Jury, dafür war Florian Silbereisen wieder raus.

Dieter Bohlen: „Wir werden alle überraschen!“

Beim „Schlagerbooom Open Air“ sehen sich Dieter Bohlen und Florian Silbereisen erstmals wieder. Dieter Bohlen wird im Stadion in Kitzbühel die größten Hits aus 40 Jahren Modern Talking feiern. „Wir werden alle überraschen!“, verspricht der Poptitan in der Bild-Zeitung. Das Blatt berichtet: Die beiden wollen zusammen singen! „Auch ich lasse mich überraschen, was letztendlich wirklich auf der Bühne passiert! Die Show ist live, da weiß man nie …“, meint auch Florian Silbereisen.

Das erwartet die Zuschauer beim „Schlagerbooom Open Air 2025“

Die TV-Showpause ist beendet: Florian Silbereisen meldet sich nach 161 Tagen wieder live im deutschen und österreichischen Fernsehen! Wenn er pünktlich zum Sommeranfang in Tirol den „Schlagerbooom Open Air 2025“ startet, dann werden sogar die Berge leuchten! Für die große Eurovisionsshow verwandelt sich das Stadion in Kitzbühel in ein gigantisches Lichtermeer. Der Showmaster präsentiert große Stars und viele Hits zum Mitsingen!

„Endlich können wir wieder gemeinsam singen und feiern!“, freut sich Florian Silbereisen. „Und zum Sommeranfang wird es bei uns nicht nur funkeln und glitzern, auch die Berge werden leuchten! Das wird definitiv die TV-Open-Air-Show des Jahres!“

Diese Gäste sind dabei

Mit dabei sind Andrea Berg, Andreas Gabalier, Dieter Bohlen, Mireille Mathieu, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Semino Rossi, die Draufgänger, Pietro Basile, Stefanie Hertel, Melissa Naschenweng und viele weitere Stars!

Das Erste zeigt „Schlagerbooom Open Air 2025 – Die Berge leuchten!“ am Samstag um 20.15 Uhr.