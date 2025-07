Dieter Bohlen mit Rapper & Malle-Star: Das ist die neue DSDS-Jury!

RTL zeigt auch 2025 eine neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nun ist die neue Jury bekannt – neben Dieter Bohlen sitzen ein Rapper und eine Mallorca-Sängerin.

Die beliebte Castingshow geht in die 22. Staffel. Die Fans müssen sich jedoch noch gedulden: Wahrscheinlich ab 2026 zeigt RTL die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“.

Bushido wird DSDS-Juror

Pietro Lombardi ist nicht mehr in der Jury dabei, wie die Bild-Zeitung schreibt. Sein Platz wird Bushido einnehmen, welcher zu den bekanntesten Rappern des Landes gehört. Durch seine Doku hat sich der Familienvater von acht Kindern viele Sympathien bei den Zuschauern erarbeitet. In den vergangenen Jahren hatte Bushido immer wieder bekundet, dass er Interesse an DSDS habe.

Auch Mallorca-Star Isi Glück ist dabei

Eine weitere Überraschung ist Isi Glück, welche neben Dieter Bohlen und Bushido in der Jury sitzen wird. Sie zählt zu einer der bekanntesten Mallorca-Sängerinnen und tritt regelmäßig im Partykomplex Megapark an der Playa de Palma auf. Isi Glück stand für einige TV-Formate bereits vor der Kamera – so beispielsweise in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ oder „Germany’s next Topmodel“. Musikalisch könnte es für Isi Glück kaum besser laufen: Sie eroberte mit dem Album „Alles Isi“ den ersten Platz der Hitparade.

Die Jury hat RTL etwas verkleinert – statt vier gibt es diesmal nur drei Juroren. RTL teilt zur neuen Jury gegenüber Bild mit: „Zu Spekulationen rund um DSDS äußern wir uns nicht.“ Noch wurden die Namen vom Sender nicht offiziell bestätigt.