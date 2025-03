Dieser Fußball-Star will ins Dschungelcamp ziehen

Kevin Kampl ist Bundesliga-Star bei RB Leipzig. Der Kicker hat ein ungewöhnliches Ziel – der 34-Jährige würde gerne ins RTL-Dschungelcamp ziehen.

Seit Jahren begeistert er als Kicker auf dem Rasen. Kevin Kampl ist aber einer TV-Karriere nicht abgeneigt. Der Mittelfeldspieler gab jetzt zu, dass er bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen würde.

„Irgendwann will ich da auch mal rein“

In der Ausgabe des Podcasts „Phrasenmäher“ verrät Kevin Kampl, dass er ein großer Fan der RTL-Show sei. „Ich schaue das seit 20 Jahren. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt: ‚Irgendwann will ich da auch mal rein'“, erklärte der Bundesliga-Star. Doch genau da liegt das Problem. Denn von seinem Vorhaben zeigt sich seine Ehefrau alles andere als begeistert. „Sie meinte, dass ich spinne und einen Vogel habe“, gibt er zu.

Seine Frau ist zwar dagegen – Unterstützung erhält er jedoch von Teamkollege Lukas Klostermann. „Ich würde sogar für ihn anrufen. Es würde mich echt interessieren, wie er sich dort schlägt“, sagt der 28-Jährige.

Kevin Kampl konnte in seiner Fußballkarriere viele sportliche Erfolge feiern. So holte der Kicker beispielsweise zweimal den DFB-Pokal, den er für RB Leipzig gewann. Neben seinen sportlichen Trophäen könnte demnächst nun die Dschungelkrone hinzukommen – wenn er wirklich an der beliebten RTL-Show mal teilnehmen sollte.

Ob er bereits eine Anfrage für das Dschungelcamp erhalten hat, verriet Kevin Kampl nicht. Er wäre jedoch nicht der einzige Fußball-Star, welcher in der RTL-Show zu sehen wäre – auch Jimmy Hartwig, Thomas Häßler, Ansgar Brinkmann, Thorsten Legat und Ailton haben sich nach ihren aktiven Karrieren bereits den Dschungelprüfungen in Australien gestellt. Ex-Nationalspieler David Odonkor war 2024 der letzte Kicker, welcher im Dschungelcamp zu sehen war.

Doch zumindest in den kommenden Monaten liegt der Fokus von Kevin Kampl beim RB Leipzig. Denn er will nicht nur den DFB-Pokal wieder mit nach Hause nehmen, sondern sich auch für die Champions League qualifizieren.