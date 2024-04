Diese 3 Sternzeichen achten nicht auf ihre Gesundheit

Krank ist wohl jeder mal – bei einigen kommt das öfter vor, bei anderen eher weniger. Manche Leute holen sich jeden kleinen Infekt – das hängt offenbar nicht nur mit dem Immunsystem zusammen, sondern wohl auch mit dem Geburtstag. Denn laut dem Horoskop achten einige Sternzeichen weniger auf ihre Gesundheit.

Die einen treiben viel Sport, die anderen liegen lieber auf der Couch und ziehen sich eine Netflix-Serie nach der anderen rein. Und auch die Chips dürfen dabei nicht fehlen. Einige Menschen ernähren sich sehr fetthaltig und legen auf ihre Gesundheit nicht ganz so viel Wert – das Immunsystem ist damit etwas schwächer und man wird schneller krank. Einige Sternzeichen haben einen besonders ungesunden Lebensstil.

Diese Sternzeichen leben ungesund

Stier

Wir allen liegen wohl gerne mal auf der Couch und ziehen uns eine Serie nach der anderen rein – das ist auch völlig okay. Doch bei Stier-Geborenen kommt das dauerhaft vor. Das Sternzeichen hängt am liebsten zu Hause vor der Glotze ab, während seine Freunde um die Häuser ziehen. Und dabei dürfen die Chips natürlich nicht fehlen! Der Stier ist sehr faul – zwar versucht er immer wieder, das zu ändern, aber fällt dann doch wieder sehr schnell in sein altes Muster. Das ist ein extrem ungesunder Lebensstil, denn der Bewegungsmangel und die fehlende frische Luft machen ihn anfälliger für Krankheiten.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr zielstrebig und hat genaue Pläne, welche er umsetzen will – sowohl im Privatleben als auch im Job. Das trifft aber nicht auf seine Gesundheit zu, denn diese vernachlässigt das Sternzeichen öfter mal. Der Job ist ihm deutlich wichtiger – auf Kochen hat er weder Zeit und Lust. Deshalb ernährt er sich oft von Fertiggerichten, welche nun nicht gerade gesund sind. Schlaf findet er außerdem völlig überbewertet – lieber arbeitet er die Nacht durch, als sich hinzulegen.

Schütze

Tatsächlich versucht der Schütze, sich immer mal wieder gesund zu ernähren – dann greift er aber doch wieder zu Fast Food oder einer Pizza. Und auch der Schlaf kommt bei Schütze-Geborenen manchmal viel zu kurz. Immerhin versucht er, manchmal Sport zu treiben – dann übertreibt er es aber auch, was auch wieder nicht gesund ist. Das Sternzeichen will das Leben genießen – die Gesundheit hat bei ihm daher nicht die oberste Priorität, sondern der Spaß steht bei ihm im Vordergrund.