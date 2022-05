Diese 4 Sternzeichen werden beim Fremdgehen nie erwischt

In einer Beziehung ist treue am wichtigsten – einige nehmen es damit aber nicht so genau und betrügen ihren Partner immer wieder. Und nicht alle werden dabei erwischt! Laut dem Horoskop gibt es drei Sternzeichen, welche bei einem Seitensprung oder einer Affäre nie ertappt werden.

Betrügt man seinen Partner, besteht immer die Gefahr, dass man dabei erwischt wird. Denn eine solche Lüge dauerhaft aufrecht zu erhalten, ist nicht gerade einfach – zumindest bei den meisten Menschen. Denn irgendwann bricht das Lügengerüst zusammen. Einige Fremdgeher haben aber unzählige Tricks, damit das Geheimnis nie ans Licht kommt. Besonders auf drei Sternzeichen trifft das zu, welche bei einem Techtelmechtel mit anderen während der Beziehung nie erwischt werden.

Diese Sternzeichen werden nie ertappt beim Fremdgehen

Zwillinge

Der Zwilling gehört zu den größten Fremdgehen überhaupt und lässt absolut nichts anbrennen. Denn das Sternzeichen sucht immer wieder nach Abenteuern und braucht etwas Neues – auch, während einer Beziehung. Denn spätestens, wenn es ihnen in einer Partnerschaft zu langweilig wird, schaut er sich gerne nach anderen um. Und da Zwilling-Geborene oft einen Seitensprung oder längere Affären haben, haben sie eine Taktik entwickelt, wo alles geheim bleibt.

Widder

Wenn der Widder zu Hause nicht das bekommt, was er will, besorgen sie sich eben, was sie wollen. Nach einem Ausrutscher haben die meisten eher ein schlechtes Gewissen. Beim Widder trifft das absolut nicht zu – er hat damit kein Problem, einen Seitensprung zu wagen und geht damit auch danach ziemlich locker um. Ohne das es auffällt, kann er extrem gut lügen und sein Partner kauft ihm das auch ab.

Skorpion

„Ich kann in einer Beziehung machen, was ich will“ – so lautet das Motto des Skorpions. Das Sternzeichen neigt sehr oft zum Fremdgehen, denn auf einer Party oder in einer Bar flirtet er, was das Zeug hält. Und dann landet er mit jemanden anderen schon mal im Bett. Skorpion-Geborene setzen alles daran, dass das nicht rauskommt und würden den Seitensprung nicht mal ihren besten Freunden erzählen.

Krebs

Dem Krebs kann man Geheimnisse anvertrauen, denn diese behält er für sich – das trifft auch auf seine eigenen Geheimnisse. Tatsächlich geht das Sternzeichen eher seltener mal fremd, aber es kann durchaus vorkommen und ist absolut nicht ausgeschlossen. Besonders unter Alkoholeinfluss kann das schon mal passieren. Und wenn das mal der Fall ist, tut er alles daran, dass das nie rauskommen würde. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen verkraften eine Trennung nur schwer