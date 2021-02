Diese 4 Sternzeichen versinken oft in Selbstmitleid

Es ist einfach alles schlimm und furchtbar? Oder man ist einfach mit nichts zufrieden und das Leben ist einfach richtig schlimm? Einige Leute sind echte Heulsusen! Das könnte laut dem Horoskop auch am Sternzeichen liegen.

Für einige ist schon das kleinste Detail ein absoluter Weltuntergang. Sie jammern einfach IMMER über verschiedene Dinge und versinken in Selbstmitleid. Doch anstatt nach vorne zu schauen, erzählen sie anderen immer wieder von ihren Problemen und suchen Trost. Diese Charaktereigenschaft trifft auf einige Sternzeichen besonders zu.

Diese 4 Sternzeichen sind echte Heulsusen

Widder

Wenn bei dem Widder mal nicht nach alles nach Plan läuft, ist Chaos vorprogrammiert. Das Sternzeichen sucht dann nicht nach einer neuen Lösung, sondern klagen darüber gegenüber anderen Menschen. Und das kann auf Dauer echt nervig sein! Und wenn man dann gute Tipps hat, werden diese von Widder-Geborenen eher ignoriert.

Krebs

Der Krebs ist total sensibel. Das Sternzeichen ist immer für andere Menschen da. Gleichzeitig braucht das Sternzeichen aber jemanden, welcher immer an seine Seite steht – vor allem bei Problemen. Und dann versinkt er auch mal schnell in Selbstmitleid und jammert darüber. Immerhin: Nach einer Portion Midlife Crisis versucht er wieder nach vorne zu blicken.

Waage

Die Waage macht ihre Probleme nicht mit sich allein klar, sondern fordert viel Aufmerksamkeit von ihren Mitmenschen. Selbst kleine Dinge sind für das Sternzeichen eine riesige Katastrophe. Sie kann außerdem nicht mit Kritik umgehen – findet beispielsweise jemanden ihren Kleidungsstil schlecht, ist das Sternzeichen beleidigt und verfällt in Selbstmitleid.

Fische

Und dann wäre noch der Fisch! Er ist ein absoluter Perfektionist und will es auch seinen Mitmenschen recht machen. Klappt mal was nicht, plagen ihn Selbstzweifel. Sie denken außerdem viel über ihr Leben oder der Vergangenheit nach – aufgrund ihrer überempfindlichen Art kann das Sternzeichen schon auch mal in Selbstmitleid versinken.