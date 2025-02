Diese 4 Sternzeichen verlieben sich passend zum Valentinstag im Februar

Es liegt Liebe in der Luft! Der Februar bringt nicht nur winterliche Gemütlichkeit, sondern auch intensive Gefühle mit sich – zumindest laut dem Horoskop. Denn einige Sternzeichen finden im Februar passend zum Valentinstag ihr Liebes-Glück.

Love is in the air: Einige Sternzeichen sollten im Februar ihre Augen und Ohren offen halten, denn sie könnten sich verlieben. Laut den Sternen stehen bei einigen die Chancen dafür besonders gut. Denn die Wahrscheinlichkeit sind für romantische Begegnungen und neue Beziehungen sehr hoch.

Diese Sternzeichen finden im Februar ihr Liebes-Glück

Waage

Die Waage ist besonders harmoniebedürftig. Das Sternzeichen hatte in der Liebe zuletzt nicht die einfachste Phase – das soll sich nun im Februar ändern. Denn das Sternzeichen könnte auf Mrs. Right oder Mr. Right treffen. Saturn erweckt nämlich die Liebe und bringt Waage-Geborene mit besonderen Menschen zusammen – daraus kann sich durchaus mehr entwickeln. Bei mindestens einer Begegnung soll Amors Pfeil das Sternzeichen treffen.

Krebs

Im Februar verspürt der Krebs eine verstärkte Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe. Die planetarischen Einflüsse begünstigen neue Begegnungen – daraus kann eine Beziehung entstehen. Zumindest könnte das Sternzeichen auf eine Person treffen, zu welcher er eine starke Bindung aufbaut und viel Zeit verbringt. Es dauert wohl nicht lange, bis sich der Krebs dann verlieben könnte und eine romantische Hochphase erlebt.

Zwilling

Der Zwilling ist besonders kommunikativ – das kann ihm bei neuen Begegnungen in diesem Monat weiterhelfen. Im Februar hört er zudem auf sein Herz und ist bereit, sich auf eine neue Person einzulassen – es ist durchaus möglich, dass daraus die große Liebe wird. Zuletzt erlebten Zwilling-Geborene ein Gefühlschaos – damit soll nun endgültig Schluss sein. Ihm ist klar, was er in einer Beziehung will – und wartet damit auch nicht mehr länger.

Schütze

Der Schütze liebt vor allem die Freiheit und deshalb stand er Beziehungen eher kritisch gegenüber. Das ändert sich im Februar – der Schütze erkennt, dass eine Partnerschaft ihm nicht in seiner Freiheit berauben würde und wäre bereit, etwas Ernstes einzugehen. Ihm wird klar, dass man in einer Beziehung nicht eingeschränkt wird, sondern gemeinsam wachsen kann. Deshalb ist er bereit, sich einer Person zu öffnen, auf welche er im Februar treffen wird.