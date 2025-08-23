Diese 4 Sternzeichen treffen im Herbst 2025 auf die große Liebe

Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter mit sich, sondern womöglich auch die große Liebe! Das könnte laut dem Horoskop zumindest auf vier Sternzeichen zutreffen, welche auf ihren Seelenverwandten treffen.

Für Kuscheln oder Zweisamkeit sind die goldenen Herbstmonate perfekt. Einige können das etwas kühlere Wetter, die bunten Blätter oder romantische Stunden auf der Couch, während der Regen gegen die Fenster prasselt, gar nicht abwarten. Und für einige Sternzeichen gibt es womöglich eine Liebes-Überraschung: Laut dem Horoskop könnten sie auf die große Liebe treffen und die Jahreszeit gemeinsam genießen.

Diese Sternzeichen verlieben sich in den goldenen Herbstmonaten

Stier

Wenn die Blätter bunt werden, blüht der Stier richtig auf. Das Sternzeichen kann mit seiner Ausstrahlung punkten – und zieht alte sowie neue Bekannte in den Bann. Auch mit seinem unverwechselbaren Charme kommt er bei anderen Menschen gut an. Wenn Stier-Geborene in der kälteren Jahreszeit offen sind, neue Begegnungen zu erleben, könnte sich darunter womöglich die große Liebe befinden. Im Herbst lässt es das Sternzeichen etwas entspannter angehen und nimmt sich für die Kennlernphase viel Zeit – und wenn man alles richtig macht, könnte daraus etwas Großartiges werden.

Jungfrau

Im Herbst 2025 ist das Liebes-Glück voll auf der Seite der Jungfrau. Denn das Sternzeichen strahlt viel Selbstbewusstsein aus und es mangelt nicht an Anwärterinnen oder Anwärter. Und darunter könnte sich Mrs. oder Mr. Right befinden. Denn bei einer Person funkt es besonders schnell und die Jungfrau hat plötzlich viele Schmetterlinge im Bauch. Aus der Herbst-Romanze könnte etwas Ernstes werden – sie spüren sofort eine tiefe Verbindung und Vertrautheit. Von Kuschel-Sessions bis hin zu Aktivitäten im Freien zu zweit – für die Jungfrau könnte dieser Herbst alles verändern.

Wassermann

Stundenlange Kuschel-Sessions sind nicht das Ding vom Wassermann, stattdessen macht er Unternehmungen im Freien – und das wohl bald zu zweit! Denn das Sternzeichen könnte auf eine Person aus früheren Zeiten oder einem Date von damals treffen – und diesmal sind die Sterne bereit, dass daraus etwas Langfristiges wird. An der Kletterwand oder bei der Mountainbike-Tour – der Wassermann blüht in den Herbstmonaten voll auf. Und diese Aktivitäten muss er wohl künftig nicht mehr allein machen. Es ist der Beginn einer wundervollen Lovestory!

Fische

Kreative Aktivitäten, ein Museumsbesuch oder Kunstausstellungen werden zu Orten der Begegnung. Dort könnten Fische auf eine Person treffen, welche sein Leben auf den Kopf stellt – im positiven Sinn. Denn der Fische-Geborene verguckt sich in diesem Herbst und lebt dann seine romantische Seite aus – von langen Kuschel-Sessions auf der Couch, Frühstück im Bett bis hin zu Kastanien sammeln. Das Sternzeichen sollte auf sein Herz hören – denn dieses führt direkt zum Liebes-Glück.