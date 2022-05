Diese 4 Sternzeichen spinnen oft Intrigen

Hinter den Rücken von anderen lästern oder fiese Intrigen spinnen – es gibt Menschen, welche es einem nicht gut mit einem meinen. Laut dem Horoskop trifft diese negative Charaktereigenschaft besonders auf einige Sternzeichen zu.

Betrug, Verrat oder andere Boshaftigkeiten – es gibt Menschen, welche es einfach nicht ganz so gut meinen. Sie wollen sich entweder rächen oder ihren eigenen Vorteil dabei ausnutzen. Sie manipulieren andere Leute oder spinnen fiese Intrigen. Deshalb sollte man sich vor einigen Sternzeichen lieber in Acht nehmen und vorsichtig sein.

Diese 4 Sternzeichen sind intrigant

Skorpion

Der Skorpion ist eigentlich eher ein zurückhaltendes Sternzeichen. Manchmal wirkt er auch komplett verschlossen, aber zugleich ist er mysteriös und auch geheimnisvoll. Doch genau das bringt auch manchmal die ziemlich böse Seite zum Vorschein: Wenn sie sich ausgenutzt fühlen oder verärgert sind, wollen sie sich rächen und spinnen schon mal die ein oder andere Intrige. Er würde auch versuchen, andere zu manipulieren und auf seine Seite zu ziehen. Bei dem Sternzeichen ist also Vorsicht geboten!

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst, willensstark und weiß, was er will. Das Sternzeichen verfolgt immer konkrete Ziele. Kommt ihm jemand in die Quere, können Löwe-Geborene ziemlich unangenehm werden und ihre Rachsucht kommt zum Vorschein. Und auch, wenn man ihren Stolz oder seine Gefühle verletzt, wird es das Sternzeichen dem anderen heimzahlen – dabei spielt es keine Rolle, ob er denjenigen mal gerne hatte oder nicht. In jedem Fall kann das ziemlich ungemütlich werden.

Widder

Der Widder will um jeden Preis seine Ziele erreichen – dabei schreckt er auch vor Intrigen nicht zurück. Rücksicht auf andere würde das Sternzeichen dabei nicht nehmen. Wenn es um seine Karriere geht, hat er nur seine Pläne im Auge. Ganz schwer kommt er mit Konkurrenten klar – er tut fast alles, um den Kampf für sich zu gewinnen. Ein schlechtes Gewissen hat er dabei nicht -hauptsache er erreicht seine Ziele und koste es, was es wolle…

Krebs

Der Krebs will von anderen gemocht werden. Er will bei anderen einfach beliebt sein – sowohl bei Freunden als auch der Familie. Ist er in der Beliebtheits-Skala manchmal nicht ganz oben, würde er alles dafür zu tun, um den Thron wieder zu erreichen – dabei geht er auch über Leichen und ihm ist jedes Mittel recht. Dann kann es auch schon mal vorkommen, dass er Freunde oder sogar Familienmitglieder gegeneinander ausspielt. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen verlieren schnell das Interesse